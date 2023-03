Χρηματιστήρια: Βουτιά στις μετοχές των Deutsche Bank και UBS - Επιμένουν οι ανησυχίες για τις τράπεζες

Σημαντική πτώση κατέγραψαν και πάλι σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, με τις Deutsche Bank και UBS Group να δέχονται νέο ισχυρό πλήγμα.

Οι επενδυτές φαίνεται ότι δεν έχουν καθησυχαστεί σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο γερμανικός κολοσσός Deutsche Bank κατέγραψε πτώση για τρίτη ημέρα, σημειώνοντας βουτιά άνω του 11% μετά την αλματώδη αύξηση στο κόστος ασφάλισης των ομολόγων του έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών. Οι μετοχές του έχουν χάσει το ένα πέμπτο της αξίας τους από τις αρχές του μήνα και τα CDS του (ασφάλιστρα έναντι κινδύνου αθέτησης πληρωμών) σημείωσαν χθες τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχουν καταγράψει ποτέ, σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv.

NEW: Deutsche Bank shares slump more than 10% and its credit-default swaps surge amid wider concerns about the banking sector https://t.co/QQp1UFpOrv pic.twitter.com/pPTLqWEeoc