Credit Suisse: Ανάρπαστα τα ενθύμια μετά την εξαγορά- Από ράβδους χρυσού μέχρι σκουφάκια

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της Credit Suisse από την UBS Group τα αντικείμενα ή ενθύμια, πλέον, της ελβετικής τράπεζας πωλούνται σε υψηλές τιμές στην Ελβετία, σηματοδοτώντας το τέλος μία εποχής.

Ράβδες χρυσού με εγχάρακτο το σήμα και το όνομα της ιστορικής ελβετικής τράπεζας, είναι διαθέσιμες προς πώληση σε δημοφιλείς ελβετικές ιστοσελίδες αγοραπωλησιών.

Για παράδειγμα, όπως αναφέρει το Reuters, ένα μπλε-κόκκινο σκουφάκι του σκι με το λογότυπο «CS», το οποίο ήταν στη μόδα τη δεκαετία του 1970, πωλείται για περίπου 200 ελβετικά φράγκα ή 200 ευρώ.

Άλλα αντικείμενα – ενθύμια που πωλούνται είναι παλιά γράμματα, αθλητικές τσάντες και φυσικά γραμματόσημα.

Ενώ ακόμα είναι άγνωστο ένα η επωνυμία Credit Suisse brand θα συνεχίσει να υφίσταται, οι πωλητές ψάχνουν να βρουν αυτούς που θα ήθελαν να κατέχουν ένα κομμάτι ιστορίας της ελβετικής οικονομίας.

Η Credit Suisse αναμένεται να παραμείνει ανεξάρτητη εταιρεία έως να ολοκληρωθεί η εξαγορά, όπου η UBS θα αποφασίσει εάν θα επιλέξει «να τραβήξει ή όχι την πρίζα» που αφορά στην ταυτότητα της ελβετικής τράπεζας.

Η Credit Suisse εξαγοράστηκε από την UBS με το τελικό ποσό να φτάνει στα 3,25 δισεκατομμύρια δολάρια - αρκετά κάτω από τη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, αλλά υπερδιπλάσιο από την αρχική προσφορά του 1 δισεκατομμυρίου.

Η συμφωνία περιλαμβάνει 100 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα σε βοήθεια ρευστότητας για την UBS και την Credit Suisse.

