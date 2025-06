«Χωρίς δισταγμό»: Ο Τραμπ απειλεί με νέο βομβαρδισμό του Ιράν αν συνεχιστεί ο εμπλουτισμός ουρανίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέο βομβαρδισμό κατά του Ιράν, σε περίπτωση που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαπιστώσουν πως η Τεχεράνη συνεχίζει τις πυρηνικές της δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κλήθηκε να απαντήσει εάν θα επιτεθεί ξανά στο Ιράν, εφόσον διαπιστωθεί ότι η χώρα μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο «σε επίπεδο που προκαλεί ανησυχία». Παρότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι το πρώτο κύμα βομβαρδισμών κατέστρεψε τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, παραμένουν ερωτήματα για το αν το Ιράν πρόλαβε να μεταφέρει αποθέματα ουρανίου και αν οι φυγοκεντρητές του έχουν διασωθεί.

«Μόλις έπεσαν οι βόμβες, ο πόλεμος τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

JUST IN: President Trump says he would absolutely bomb Iran again.



Reporter: If the intelligence report concludes that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again?



Trump: Without question, absolutely. pic.twitter.com/EzGBdaPml3