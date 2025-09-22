Φιλιππίνες: Χιλιάδες άνθρωποι εκκενώνουν τις περιοχές εν αναμονή του υπερτυφώνα Ραγκάσα

Δεκάδες περιοχές στις Φιλιππίνες έχουν εκκενωθεί, καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα, έχει ξεκινήσει να πλήττει τη βόρεια περιοχή της χώρας.

Ο «καταστροφικός» σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας υπερτυφώνας Ραγκάσα, με ριπές ανέμου που φτάνουν τα 230 χλμ/ώρα, έπληξε το νησί Panuitan στις 15:00 τοπική ώρα (08:00 GMT) νωρίτερα σήμερα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, τις επόμενες ώρες αναμένεται να κινηθεί δυτικά προς τη νότια Κίνα. Ο υπερτυφώνας Ραγκάσα συνοδεύεται από «υψηλό κίνδυνο φονικής καταιγίδας με κύματα που ξεπερνούν τα 3 μέτρα», προειδοποίησε χαρακτηριστικά η μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

Οι Αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει για εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες σε μεγάλα τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μανίλα, έχουν κλείσει.

Facebook Twitter Φωτ. από τις Φιλιππίνες εν αναμονή του υπερτυφώνα / EPA

Στα απομακρυσμένα νησιά Batanes και Babuyan, όπου έκανε την πρώτη του είσοδο ο υπερτυφώνας, υπάρχουν περίπου 20.000 κάτοικοι, πολλοί από τους οποίους ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

TINGNAN: Napinsala ang bahagi ng seawall sa pantalan ng Sabtang sa Batanes dulot ng pananalasa ng Super Typhoon #NandoPH ngayong Lunes, Sept. 22.



(1/2) pic.twitter.com/C2kyS7bCAb — PTVph (@PTVph) September 22, 2025

Ο υπερτυφώνας δεν αναμένεται να πλήξει άμεσα την Ταϊβάν, ωστόσο θα προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική ακτή του νησιού. Δασικές περιοχές και μονοπάτια πεζοπορίας στη νότια και ανατολική Ταϊβάν έχουν κλείσει από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ενώ ορισμένα δρομολόγια πλοίων έχουν επίσης ανασταλεί.

Ο Ραγκάσα αναμένεται να προκαλέσει καταστροφικές ζημιές, καθώς είναι ένας υπερτυφώνας που ισοδυναμεί με τυφώνα κατηγορίας 5.

Spectacular view of Super Typhoon Ragasa from space.pic.twitter.com/to9KHpe5Kt — Rahul Shah (@rahul_geo) September 22, 2025

Στην επαρχία Guangdong της Κίνας, οι αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να προετοιμαστούν για μια «ευρείας κλίμακας καταστροφή», την ώρα που αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι. Στην πόλη Shenzhen της Κίνας, οι Αρχές σχεδιάζουν την εκκένωση 400.000 ανθρώπων πριν από την άφιξη του Ραγκάσα.



Στο Χονγκ Κονγκ, οι αρχές ανέφεραν ότι ο καιρός θα επιδεινωθεί ραγδαία την Τρίτη, ενώ η εθνική αεροπορική εταιρεία, Cathay Pacific, ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει 500 πτήσεις από τις 18:00 τοπική ώρα αύριο και η «Hong Kong Airlines» δήλωσε ότι θα σταματήσει όλες τις αναχωρήσεις από την πόλη.

Με πληροφορίες από BBC