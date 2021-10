Το πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ θα απομακρύνει το διάσημο γλυπτό «Pillar of Shame» στη μνήμη των θυμάτων της σφαγής στην πλατεία Τιέν Αν Μεν το 1989, σύμφωνα με επιστολή των νομικών εκπροσώπων του.



Η επιστολή από τη Mayer Brown LLP -νομική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που εκπροσωπεί το πανεπιστήμιο- προς τη Συμμαχία για την υποστήριξη των πατριωτικών δημοκρατικών κινημάτων της Κίνας, ανέφερε πως το γλυπτό πρέπει να έχει απομακρυνθεί «πριν τις 5 το απόγευμα της 13ης Οκτωβρίου το 2021», ειδάλλως θα θεωρηθεί «εγκαταλελειμμένο» και «θα αντιμετωπιστεί με τον ανάλογο τρόπο που κρίνει το πανεπιστήμιο».



Το γλυπτό, που στέκεται σε μια βάση στο κτήριο Haking Wong του πανεπιστημίου εδώ και 24 χρόνια, είναι μέρος της σειράς έργων του Δανού καλλιτέχνη Jens Galschiøt. Φιλοτεχνήθηκε το 1997 για να τιμήσει τα θύματα της άγριας κρατικής καταστολής στην πλατεία Τιέν Αν Μεν όπου ο κινεζικός στρατός διέλυσε βίαια τις διαδηλώσεις των φοιτητών.

Το «Τhe Pillar of Shame» απεικονίζει δεκάδες διαλυμένα και παραμορφωμένα κορμιά και ήταν το βασικό σημείο εκδηλώσεων μνήμης για τη θλιβερή επέτειο της αιματηρής καταστολής.



Το γλυπτό «λειτουργεί ως προειδοποίηση και υπενθύμιση στους ανθρώπους ενός επαίσχυντου γεγονότος που δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθεί» αναφέρει ο καλλιτέχνης στην ιστοσελίδα του.

Ο Galschiøt δώρισε το έργο στους Albert Ho και Lee Cheuk-yan, που είχαν συμμετάσχει οι ίδιοι στις διαδηλώσεις και ήταν εκ των επικεφαλής της Συμμαχίας για την υποστήριξη των πατριωτικών δημοκρατικών κινημάτων της Κίνας (Αlliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China) - μιας οργάνωσης υπέρ της Δημοκρατίας που συστάθηκε κατά τη διάρκεια των τότε οργισμένων διαδηλώσεων και στην οποία δόθηκε ως μόνιμο δάνειο το γλυπτό, το 1997.

Μετά τη σύλληψη πολλών μελών της οργάνωσης υπό τον νόμο εθνικής ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, η Συμμαχία ανακοίνωσε την απόφασή της τον περασμένο μήνα να διαλύσει το γλυπτό που είναι αυτή τη στιγμή σε διαδικασία ρευστοποίησης.



Την Παρασκευή, ο Galschiøt ανέφερε στο CNN πως εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, στην περίπτωση απομάκρυνσης του γλυπτού, του οποίου παραμένει ο νόμιμος κάτοχος.

«Τους έδωσαν πέντε μέρες για να απομακρύνουν το γλυπτό, αυτό δεν είναι εφικτό. Πολλοί φοιτητές βρίσκονται στη φυλακή, αυτό είναι τρελό και άδικο. Είχα μια συμφωνία με το πανεπιστήμιο για τη μόνιμη έκθεση του γλυπτού αυτού» αναφέρει ο ίδιος.

Και προσθέτει: «Αν το απομακρύνουν, θα πρόκειται για μεγάλη δήλωση από την κινεζική κυβέρνηση. Είναι το μόνο μνημείο για την καταστολή της Τιεν Αν Μεν, ηθικά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα».

Τα γεγονότα στην Τιεν Αν Μεν παραμένουν θέμα ταμπού ακόμα και σήμερα στην Κίνα. Το Χονγκ Κονγκ τιμούσε κάθε χρόνο τα θύματα της σφαγής μέχρι που οι αρχές απαγόρευσαν τις εκδηλώσεις το 2020, προφασιζόμενοι λόγους ασφαλείας λόγω πανδημίας.



