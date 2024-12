Χιονοθύελλα στη Βοσνία: Ένας νεκρός κοντά στο Σαράγεβο - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

Στη Βοσνία, η σορός ενός εργαζομένου σε μετεωρολογικό σταθμό κοντά στην πρωτεύουσα Σαράγεβο βρέθηκε σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, τέσσερις ημέρες αφότου είχε αρχίσει έρευνα για τον εντοπισμό του άνδρα.

Η βαλκανική χώρα αντιμετωπίζει μία σφοδρή χιονοθύελλα από την αρχή της εβδομάδας, η οποία έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε τη νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα, πλήττοντας επίσης τμήματα της Κροατίας και της Σερβίας. Η ένταση της χιονοθύελλας μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό διασχίζοντας ολόκληρη τη Βοσνία, αλλά χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούσαν μέχρι σήμερα να παραμένουν αποκλεισμένοι σε δεκάδες απομονωμένες τοποθεσίες, ενώ δρόμοι έχουν γίνει αδιάβατοι.

Blizzard and snow drifts near town Bosanski Petrovac (NW Bosnia and Herzegovina) on last evening. ❄️🌬️



Video via BHMETEO ba - https://t.co/dZhtfENvqU pic.twitter.com/PKrR8xWcdR — Milos Milic (@skomimaster) December 24, 2024

«Μέλη των υπηρεσιών ορεινής διάσωσης του καντόνιου του Σαράγεβο (...) εντόπισαν στη νοτιοανατολική πλαγιά του βουνού Μπιελάσνιτσα ένα πτώμα που πιστεύουμε ότι είναι του αγνοούμενου εργαζομένου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας», δήλωσε στο Facebook η επικεφαλής της επιχείρησης, Νερμίν Ντεμίρ, τέταρτη μέρα ερευνών για τον εργαζόμενου.

Την εξαφάνιση αυτού του 46χρονου άνδρα, ο οποίος κατευθυνόταν προς τον μετεωρολογικό σταθμό στην κορυφή της Μπιελάσνιτσα, σε υψόμετρο 2.067 μ., ανέφερε ένας συνάδελφός του το μεσημέρι της Τρίτης.

🌨️🇧🇦 UPDATE | WINTER STORM HIT BOSNIA AND HERZEGOVINA



December 24, 2024



Heavy snowfall and strong winds caused widespread disruptions in Bosnia and Herzegovina, leaving:



- Tens of thousands of homes without electricity

- Hardest-hit areas: Unsko-Sanski Canton, Tuzla, and… pic.twitter.com/NwO7IuSjo8 — Weather monitor (@Weathermonitors) December 25, 2024

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο 46χρονος είχε επικοινωνήσει τελευταία φορά τηλεφωνικά για να υποδείξει την τοποθεσία του, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδρομή και ότι θα επιχειρούσε να φτάσει στην κορυφή ακολουθώντας άλλη διαδρομή, τόνισαν συνάδελφοι του σε μέσα ενημέρωσης.

Περισσότεροι από 50 διασώστες, ανάμεσά τους μέλη ειδικών δυνάμεων αστυνομίας και δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας, ξεκίνησαν σήμερα πρωί την τέταρτη ημέρα ερευνών για τον εντοπισμό του εργαζομένου, σε μια έρευνα ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της πυκνής ομίχλης και των ισχυρών ανέμων.

Στρώμα χιονιού 174 εκατοστών

Το στρώμα χιονιού σήμερα το πρωί έφτανε τα 174 εκατοστά στην κορυφή του βουνού, ενώ οι σωροί χιονιού που σχηματίστηκαν από ανέμους έφταναν σε κάποιες τοποθεσίες σχεδόν τα τρία μέτρα, σύμφωνα με διασώστες.

Ο μετεωρολογικός σταθμός Μπιελάσνιτσα αποτελεί μέρος ενός «διεθνούς δικτύου σταθμών για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής», τόνισε ο Έντιν Πίσμο, αξιωματούχος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε μέσα ενημέρωσης.

Up to 50-100cm of fresh snow in parts of Bosnia, locally even above 100cm! ❄️⚠️



Problems in traffic and power supplies. Schools closed in some places. Downed trees. Inaccessible areas. Evacuated people trapped on the roads.



Photos: BiH meteo - https://t.co/ThdWQKbvwL pic.twitter.com/cllrINeIPs — Milos Milic (@skomimaster) December 24, 2024

Πολλές δεκάδες χιλιάδες σπίτια εξακολουθούν να είναι χωρίς ηλεκτροδότηση, ιδιαίτερα στο βόρειο μισό της χώρας, όπως σε πολλούς δήμους γύρω από το Κνέζεβο, 140 χλμ βορειοδυτικά του Σαράγεβο, με τον δήμαρχο του Κνέζεβο, Γκόραν Μπορόγεβιτς να κηρύσσει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Ομάδες της εταιρείας αντιμέτωπισης ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο επιδιορθώνουν βλάβες, αλλά η προσέγγιση σε ορισμένες περιοχές είναι δύσκολη όπου του στρώμα χιονιού φτάνει πάνω από το ένα μέτρο», δήλωσε ο Μπόρογεβιτς στην κρατική τηλεόραση της Σερβοβόσνιας οντότητας (RTRS).

Με πληροφορίες από Reuters