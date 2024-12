Χιονοθύελλα στο Βαλκάνια: Δεκάδες χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα και κυκλοφοριακό χάος

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τα Βαλκάνια έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη Βοσνία να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τρίτη, ενώ τα έντονα χιόνια και οι ισχυροί άνεμοι έχουν δημιουργήσει κυκλοφοριακό χάος σε Κροατία και Σερβία.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Βοσνίας χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά δύσκολη» σε πολλές περιοχές. Βαριές και υγρές χιονοπτώσεις έχουν προκαλέσει πτώσεις γραμμών διανομής, οι οποίες είναι δύσκολο να αποκατασταθούν λόγω των χιονοστιβάδων.

Παράλληλα, σε πολλές περιοχές η κυκλοφορία στους σιδηρόδρομους έχει σταματήσει εντελώς, ενώ κεντρικοί οδικοί άξονες, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων στην Κροατία, παραμένουν κλειστοί. Οι αρχές στη Βοσνία, τη Σερβία και την Κροατία έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και έχουν περιορίσει τη μετακίνηση σε συγκεκριμένους δρόμους.

Traffic problems in some areas of Serbia, and downed trees in Belgrade on this morning, due to heavy snow. ❄️



Photos: 192 rs - https://t.co/wDYT1MhWyc pic.twitter.com/UKzRTm4IOm — Milos Milic (@skomimaster) December 24, 2024

Αποκλεισμένοι πολίτες και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Στη δυτική Βοσνία, δεκάδες οχήματα παρέμειναν ακινητοποιημένα για 10 ώρες στη χιονισμένη εθνική οδό, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο N1. Στην πόλη Ντβάρ, οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η πόλη έχει αποκοπεί πλήρως.

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Τζάσνα Πετσάνατς, δήλωσε στο τοπικό ραδιόφωνο ότι πολλοί κάτοικοι παραμένουν αποκλεισμένοι στα χιόνια: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, καθώς το χιόνι συνεχίζει να πέφτει αδιάκοπα».

Blizzard and snow drifts near town Bosanski Petrovac (NW Bosnia and Herzegovina) on last evening. ❄️🌬️



Video via BHMETEO ba - https://t.co/dZhtfENvqU pic.twitter.com/PKrR8xWcdR — Milos Milic (@skomimaster) December 24, 2024

Προβλήματα και στις γειτονικές χώρες

Στη Σλοβενία, η επιχείρηση εντοπισμού ενός τραυματισμένου Ούγγρου ορειβάτη στις Άλπεις διακόπηκε προσωρινά λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι διασώστες κατάφεραν τη Δευτέρα να εντοπίσουν τη γυναίκα συνοδό του και να τη μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο, αλλά οι καιρικές συνθήκες εμπόδισαν τον εντοπισμό του άνδρα.

Around 25cm of snow on this morning in higher areas of Belgrade. It's still snowing.☃️



Photos: Milosh via SerbianMeteo Forum pic.twitter.com/L2rMvhj91e — Milos Milic (@skomimaster) December 24, 2024

Η κακοκαιρία στα Βαλκάνια συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα, με τις αρχές να εκδίδουν συνεχείς προειδοποιήσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από Associated Press