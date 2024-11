Χιόνισε στο Λονδίνο: «Κίτρινος» συναγερμός σε Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία και Σκωτία

Χιόνισε στο Λονδίνο, για πρώτη φορά φέτος, σήμερα Τρίτη 19 Νοεμβρίου, με τους αρμόδιους να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα και πυκνό χιόνι σε κάποιες περιοχές.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδόσει «κίτρινες» προειδοποιήσεις για τη βόρεια και ανατολική Αγγλία, τα Μίντλαντς, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι αύριο το πρωί.

Το χιόνι σκέπασε πολλές πόλεις, φτάνοντας μέχρι τη βρετανική πρωτεύουσα και οδηγώντας σε ακυρώσεις δρομολογίων τρένων, καθυστερήσεις στους δρόμους και κλείσιμο σχολείων. Όπως ενημέρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι συνθήκες επηρεάζουν διάφορες διαδρομές τόσο στα βορειοανατολικά όσο και στα βορειοδυτικά.

Τα social επίσης, γέμισαν με βίντεο και φωτογραφίες από τα χιονισμένα τοπία.

❄️ 🌨️ OK Londoners... let's do a good old-fashioned crowdsource. It's 8am as this goes out. How much snow are you getting in YOUR part of London, because we're getting a billion flakes per second up here near Barnet pic.twitter.com/9u3O5R4I7b — Londonist (@Londonist) November 19, 2024

Wet snow outside BBC Weather HQ in central London right now but already turning back to rain. pic.twitter.com/66aMhwbGbm — BBC Weather (@bbcweather) November 19, 2024

It's a little too wet for it to settle, but parts of London have seen their first snowfall this winter. ❄️ pic.twitter.com/TGlCw1MKgn — BBC London (@BBCLondonNews) November 19, 2024

First snow in London in 2024❄️! pic.twitter.com/hazxeZXJcj — Sunflowers in the sun (@lemonberry990) November 19, 2024

Επίσης, ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές ρεύματος και να αποκλειστούν αγροτικές περιοχές. Πάντως, κολυμβητές δεν δίστασαν από τις χαμηλές θερμοκρασίες και βούτηξαν στο νερό. «Μείνετε ασφαλείς όλοι!» συνιστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Officially 0% chance of snow in London today. Another spectacular fail from the @metoffice pic.twitter.com/6qnBYuJ77W — Oliver Brett (@Oliver___Brett) November 19, 2024

Με πληροφορίες από Telegraph