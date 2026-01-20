Χιλή: Τουλάχιστον 20 νεκροί από δασικές πυρκαγιές - «Στάχτη» ολόκληρες πόλεις

Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο, έκαιγαν οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές στη νότια Χιλή. Τη Δευτέρα η εικόνα παρέμενε εξαιρετικά ανησυχητική, καθώς νέα πύρινα μέτωπα ξέσπασαν, δυσχεραίνοντας περαιτέρω το έργο της Πυροσβεστικής, εν μέσω του καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο.

Οι φωτιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο και ενισχύθηκαν από παρατεταμένο καύσωνα και ισχυρούς ανέμους, που ξεπέρασαν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Τα πιο βαριά πλήγματα καταγράφονται στις περιφέρειες Νιούμπλε και Μπιομπίο, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια του Σαντιάγο.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 20, ενώ περίπου 1.500 άνθρωποι έχουν πληγεί άμεσα από την καταστροφή. Πάνω από 1.000 κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και σχεδόν 350.000 στρέμματα γης έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ολόκληρες συνοικίες –και σε ορισμένες περιπτώσεις πόλεις– έχουν μετατραπεί σε στάχτη.

The situation is currently worsening in Palomares, Concepción Province, Biobío Region, Chile 🇨🇱.



As of now in Penco, Biobío, 👇



At least 14 dead, 250+ homes destroyed, 5,000+ hectares burned, and 20,000 evacuated due to wildfires. pic.twitter.com/fsygvYn3Vh — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 18, 2026

Chile has declared a state of catastrophe in two southern regions on Sunday, as raging wildfires forced more than 50,000 people to evacuate and killed at least 18 people.



— in pictures https://t.co/eYD6mRQceJ pic.twitter.com/0Mhkv7tx0m — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 19, 2026

Σε περιοδεία του στον νομό Νιούμπλε, ο πρόεδρος της χώρας Γκαμπριέλ Μπόριτς δήλωσε πως αρκετά μέτωπα έχουν τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο «ορισμένες πυρκαγιές παραμένουν εξαιρετικά ενεργές και η μάχη συνεχίζεται με αμείωτη ένταση». Παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας –περίπου στους 25 βαθμούς Κελσίου– η εμφάνιση νέων εστιών στην περιοχή της Αραουκανίας περιπλέκει την κατανομή των δυνάμεων.

What does a massive wildfire leave behind: loss, destroyed homes, shattered lives, and hearts heavy with grief? 📍Punta de Parra, near Tomé, Biobío Region, Chile.



- At least 18 confirmed.

- Homes destroyed: Around 300.

- Area burned: Over 20,000 hectares. pic.twitter.com/dwFiEpmI1d — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 19, 2026

Shifting and strengthening winds are making it impossible to control the fire hotspots in Palomares, Concepción, Biobío Region, Chile.



So far information:

- 14 confirmed dead.

- State of Catastrophe in effect.

- Around 20,000 evacuated.

- At least 200 homes destroyed. pic.twitter.com/cJ2XEepec5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 18, 2026

Η περιφέρεια Μπιομπίο εξακολουθεί να είναι η πλέον πληγείσα περιοχή. Πόλεις όπως η Λιρκέν και η Πένκο υπέστησαν τεράστιες καταστροφές, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. Κάτοικοι περιγράφουν σκηνές χάους, με δεκάδες οχήματα να εγκλωβίζονται την ώρα της εκκένωσης και οικογένειες να τρέχουν για να σωθούν από τις φλόγες και τις καύτρες που έπεφταν από τον ουρανό.

Σε περιοχές όπου πέρασε η πύρινη λαίλαπα, οι κάτοικοι προσπαθούν πλέον να περισώσουν ό,τι έχει απομείνει, ανάμεσα σε καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο έχει κηρυχθεί κατάσταση φυσικής καταστροφής, γεγονός που επιτρέπει και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ολοένα υψηλότερες θερμοκρασίες καθιστούν τέτοια φαινόμενα συχνότερα και πιο καταστροφικά, με τη νότια Χιλή να βιώνει τα τελευταία χρόνια θερμοκρασίες άνευ προηγουμένου.

