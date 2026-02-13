ΔΙΕΘΝΗ
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Καταζητούμενος συνελήφθη μετά από 16 χρόνια όταν πήγε να δει αγώνα χόκεϊ

Ο 44χρονος κατηγορούνταν για σειρά κλοπών που είχε κάνει το 2010

Στιγμιότυπο από αγώνα χόκεϊ στο Μιλάνο / EPA
Ένας 44χρονος από τη Σλοβακία συνελήφθη στο Μιλάνο, 16 χρόνια αφότου είχε τεθεί σε λίστα καταζητούμενων από τις ιταλικές αρχές, όταν επέστρεψε στη χώρα για να παρακολουθήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Καραμπινιέρων, σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από Ιταλούς εισαγγελείς ήδη από το 2010. Παρότι βρισκόταν στη λίστα των καταζητούμενων, αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να παρακολουθήσει από κοντά τον εναρκτήριο αγώνα της εθνικής ομάδας χόκεϊ της Σλοβακίας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς.

Οι αρχές τον εντόπισαν όταν έκανε check-in σε ξενώνα στα προάστια του Μιλάνου. Ακολούθησε η σύλληψή του και η μεταφορά του στις κεντρικές φυλακές Σαν Βιτόρε.

Ο 44χρονος είχε προγραμματίσει να παρακολουθήσει τον αγώνα της Σλοβακίας το βράδυ της Τετάρτης. Ωστόσο, εκκρεμούσε εις βάρος του ποινή φυλάκισης 11 μηνών και επτά ημερών για σειρά κλοπών από καταστήματα που είχε διαπράξει το 2010.

Η εθνική ομάδα ανδρών χόκεϊ της Σλοβακίας έκανε το ντεμπούτο της στους Αγώνες του Μιλάνου με νίκη 4-1 επί της Φινλανδίας στη Santagiulia Arena.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στα απρόβλεπτα περιστατικά που συνοδεύουν συχνά μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, με τις ιταλικές αρχές να υπενθυμίζουν ότι οι έλεγχοι ασφαλείας παραμένουν αυστηροί καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων.

Με πληροφορίες από NBC News

