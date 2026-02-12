Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποκλείστηκε ο Ουκρανός αθλητής που φόρεσε κράνος με θύματα του πολέμου

Ο Ουκρανός αθλητής σκέλετον Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς αποκλείστηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επειδή συνέχισε να φορά το κράνος με φωτογραφίες αθλητών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην πατρίδα του.

Ο Χερασκέβιτς, που φόρεσε το κράνος σε όλες τις προπονητικές του διαδρομές πριν αρχίσει ο αγώνας την Πέμπτη, ενημερώθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) την Τρίτη ότι «δεν συμμορφώνεται» με τον Ολυμπιακό Χάρτη και ότι δεν του επιτρέπεται να το φορά.

Ωστόσο, την Τετάρτη το φόρεσε ξανά στην επίσημη προπόνηση και δήλωσε στο BBC Sport ότι πιστεύει πως «έχει κάθε δικαίωμα» να το φορά.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι επισκέφθηκε τον 26χρονο στην πίστα ολίσθησης της Κορτίνα πριν από την πρώτη κούρσα σκέλετον την Πέμπτη και η ΔΟΕ ανέφερε ότι ο Χερασκέβιτς «δεν εξέτασε καμία μορφή συμβιβασμού».

Σε ανακοίνωσή της, η ΔΟΕ πρόσθεσε: «Η ΔΟΕ επιθυμούσε πολύ να αγωνιστεί ο κ. Χερασκέβιτς. Γι’ αυτό κάθισε μαζί του για να βρεθεί ο πιο σεβαστός τρόπος να εκφράσει την επιθυμία του να τιμήσει τους συναθλητές του που έχασαν τη ζωή τους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

Η ΔΟΕ είχε δηλώσει ότι ο Χερασκέβιτς θα μπορούσε να τιμήσει τους νεκρούς αθλητές φορώντας μαύρο περιβραχιόνιο κατά τη διάρκεια του αγώνα και να παρουσιάσει το κράνος του σε μικτές ζώνες, συνεντεύξεις Τύπου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ότι «ο αγωνιστικός χώρος είναι ιερός».

Είχαν εκφράσει επίσης την επιθυμία να σταματήσει να φορά το κράνος, λέγοντας ότι θα «ικέτευαν» γι’ αυτό - καθώς ήθελαν να αγωνιστεί.

Ο Κανόνας 50.2 του Ολυμπιακού Χάρτη αναφέρει: «Δεν επιτρέπεται καμία μορφή διαμαρτυρίας ή πολιτικής, θρησκευτικής ή φυλετικής προπαγάνδας σε οποιονδήποτε ολυμπιακό χώρο, εγκατάσταση ή άλλη περιοχή».

Ωστόσο, ο Χερασκέβιτς πιστεύει ότι το αφιέρωμά του δεν διαφέρει από αυτά που έχουν δείξει άλλοι αθλητές - όπως ο καλλιτεχνικός πατινέρ Μαξίμ Ναούμοφ, ο οποίος κράτησε φωτογραφία των γονιών του, που ήταν μεταξύ των 67 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον DC, ενώ περίμενε τη βαθμολογία του την Τρίτη.

Με βάση τους χρόνους του στις προπονήσεις, ο Χερασκέβιτς ήταν πιθανός διεκδικητής μεταλλίου.

Ωστόσο, η ΔΟΕ δήλωσε ότι η απόφαση να «αφαιρεθεί η διαπίστευσή του» ελήφθη «από την επιτροπή κριτών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπομπσλέι και Σκέλετον (IBSF), με βάση το γεγονός ότι το κράνος που σκόπευε να φορέσει δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς».

Η ΔΟΕ πρόσθεσε ότι οι αθλητές μπορούν να «εκφράσουν τη θλίψη τους με αξιοπρέπεια και σεβασμό» στα πολυθρησκευτικά κέντρα των Ολυμπιακών Χωριών.

Τόνισε επίσης ότι ο Χερασκέβιτς έχει «υποστηριχθεί από τη ΔΟΕ στις τελευταίες τρεις διοργανώσεις των Αγώνων» και ότι είναι αθλητής υπότροφός της.

«Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η ΔΟΕ δημιούργησε επίσης ένα ταμείο αλληλεγγύης για τον ουκρανικό αθλητισμό, ώστε να στηρίξει την προετοιμασία των αθλητών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024», πρόσθεσε.

Ο Χερασκέβιτς δήλωσε ότι πολλοί από όσους απεικονίζονται στο κράνος του ήταν αθλητές, ανάμεσά τους η έφηβη αρσιβαρίστρια Αλίνα Περεγκούντοβα, ο πυγμάχος Πάβλο Ισένκο και ο παίκτης χόκεϊ επί πάγου Ολέξι Λογκίνοφ - και κάποιοι από αυτούς ήταν φίλοι του.

Με πληροφορίες από BBC Sports