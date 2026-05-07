Πόσο επικίνδυνος είναι τελικά ο χανταϊός;

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά το ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες από πολλές χώρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ιχνηλάτησης των ατόμων που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό

Φωτ: Unsplash
Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει διεθνώς, το ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο που ταξίδευε με επιβάτες από πολλές χώρες, μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον εντοπισμό αρκετών ακόμη ύποπτων κρουσμάτων.

Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες ιχνηλατήσεις, ενώ ειδικοί επιχειρούν να καθησυχάσουν το κοινό, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος ευρείας μετάδοσης χανταϊού παραμένει χαμηλός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή πριν από περίπου έναν μήνα.

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους είτε πάνω στο πλοίο είτε μετά την αποβίβασή τους, ενώ ακόμη τρία άτομα μεταφέρθηκαν εκτάκτως για νοσηλεία.

Οι αρχές σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Νότια Αφρική και η Ολλανδία, προσπαθούν να εντοπίσουν επιβάτες που επέστρεψαν αεροπορικώς στις πατρίδες τους, προκειμένου να περιοριστεί κάθε πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαδικασία της ιχνηλάτησης είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς αφορά ανθρώπους που ταξίδεψαν σε διαφορετικές ηπείρους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Τι είναι ο χανταϊός και πώς μεταδίδεται

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω τρωκτικών, όταν κάποιος εισπνεύσει σωματίδια που προέρχονται από ούρα, σάλιο ή περιττώματα μολυσμένων ζώων.

Στην περίπτωση του κρουαζιερόπλοιου, οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο κάποιοι επιβάτες να εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε απομακρυσμένες περιοχές άγριας φύσης.

Παράλληλα, έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το στέλεχος Andes, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο ύστερα από πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή. Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως ο ιός δεν εξαπλώνεται εύκολα όπως η γρίπη ή ο Covid-19.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό και αρχικά θυμίζουν έντονη γρίπη, με πυρετό, κόπωση και μυϊκούς πόνους. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν δυσκολία στην αναπνοή, πόνοι στην κοιλιά, ναυτία, εμετοί ή διάρροια. Αν και δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, οι γιατροί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη νοσηλεία και η υποστηρικτική αγωγή μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις πιθανότητες ανάρρωσης.

Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ χαμηλός, καθώς ο χανταϊός δεν μεταδίδεται μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής σε δημόσιους χώρους, σχολεία ή καταστήματα.

Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν προς τα Κανάρια Νησιά, ενώ οι επιβάτες και το πλήρωμα παραμένουν σε απομόνωση. Παράλληλα, έχουν εφαρμοστεί αυστηρά μέτρα απολύμανσης και υγειονομικού ελέγχου, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Με πληροφορίες από BBC

 
Διεθνή / Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η στιγμή που ο καπετάνιος ανακοινώνει τον πρώτο θάνατο - Είναι «από φυσικά αίτια» είπε

Βίντεο από τη στιγμή που ο καπετάνιος του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου καθησυχάζει τους επιβάτες, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος
Τech & Science / Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο το βραδινό σας επηρεάζει τον ύπνο σας

Μελέτη υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition, διαπίστωσε πως το βραδινό σας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας και ακόμη και τις επιλογές σας για το πρωινό την επόμενη μέρα
Τech & Science / Η Google βάζει το Reddit μέσα στις AI απαντήσεις της

Η Google αναβαθμίζει το AI Mode και τα AI Overviews, φέρνοντας στις απαντήσεις αποσπάσματα από Reddit, social media, φόρουμ και δημόσιες συζητήσεις χρηστών. Η αλλαγή έρχεται την ώρα που όλο και περισσότεροι αναζητούν ανθρώπινες εμπειρίες πίσω από το SEO περιεχόμενο και τις αυτόματες περιλήψεις.
Τech & Science / Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Η αμφιλεγόμενη πλατφόρμα Twinnin υπόσχεται στους ηθοποιούς ότι μπορούν να προστατεύσουν, να ελέγξουν και να αδειοδοτήσουν το ψηφιακό τους πρόσωπο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Τech & Science / O FDA εμπόδισε τη δημοσίευση ερευνών σύμφωνα με τις οποίες τα εμβόλια κατά της Covid-19 ήταν ασφαλή

Οι επιστήμονες του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων & Φαρμάκων και συνεργάτες που ασχολούνται με την επεξεργασία δεδομένων εξέτασαν εκατομμύρια ιατρικά αρχεία ασθενών για μελέτες που αποσύρθηκαν πριν από τη δημοσίευσή τους
Τech & Science / Η γενιά της πανδημίας ψάχνει την πρώτη της δουλειά στην εποχή της AI

Η γενιά που τελείωσε το σχολείο μέσα από οθόνες ψάχνει τώρα την πρώτη της δουλειά σε μια αγορά που αλλάζει από την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα της επισφάλειας, των χαμηλών μισθών και της καθυστερημένης ανεξαρτησίας, το πρώτο σκαλοπάτι της καριέρας μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ
Τech & Science / Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη της

Πέντε μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και ο συγγραφέας Σκοτ Τάροου κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια βιβλία και επιστημονικά άρθρα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση του Llama
Τech & Science / Ο κόσμος «απροετοίμαστος» για την επόμενη πανδημία καθώς οι χώρες δεν συμφωνούν σε δεδομένα και εμβόλια

Η διεθνής συνθήκη του ΠΟΥ για τις πανδημίες παραμένει ανολοκλήρωτη, με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ να τονίζει ότι η επόμενη πανδημία είναι «ζήτημα χρόνου και όχι πιθανότητας»
Τech & Science / Επιστημονικό ορόσημο: Άνδρας απέκτησε σπέρμα από ιστό που είχε καταψυχθεί όταν ήταν παιδί

Αν και συχνά σώζουν ζωές σε παιδιά με καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες, θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη υπογονιμότητα
