«Ο χανταϊός δεν είναι σαν την ιλαρά»: Νέα ενημέρωση από ΠΟΥ για τον κίνδυνο εξάπλωσης

Εκ νέου θέση για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού πήρε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Μετά τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες, ο ΠΟΥ προχωρά σχεδόν καθημερινά σε ενημέρωση σχετικά με τον χανταϊό.

Όπως τόνισε σε νέα του δήλωση ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «απολύτως χαμηλός».

Συγκεκριμένα, ο Λίντμαϊερ είπε: «Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός». Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο ίδιος τόνισε πως ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που έμεναν στις ίδιες καμπίνες με ένα μολυσμένο άτομο στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, «φαίνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, κανένας από τους δύο δεν μολύνθηκε».

ΠΟΥ: «Ο χανταϊός δεν είναι σαν την ιλαρά»

Για ακόμη μια φορά ο ΠΟΥ διευκρινίζει ότι ο χανταϊός «δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά».

«Για παράδειγμα», είπε ο Λίντμαϊερ «αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Η στενή επαφή σημαίνει πρακτικά μύτη με μύτη (...) Δεν πρόκειται για νέο Covid».

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, το οποίο ανήκει στην ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου και βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται την Κυριακή.

Συνολικά, τρεις επιβάτες του πλοίου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΥ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ανέφεραν συνολικά πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα και τρία ύποπτα κρούσματα.

