Χαμάς: Επέστρεψε ακόμη μία σορό ομήρου - Άγνωστη η ταυτότητά του

Τη σορό ενός ακόμη ατόμου, η ταυτότητα του οποίου θα εξακριβωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, παρέλαβε -μέσω του Ερυθρού Σταυρού- το απόγευμα της Δευτέρας το Ισραήλ, στο περιθώριο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με την παλαιστινιακή, οργάνωση Χαμάς.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ παρέλαβαν συγκεκριμένα ένα φέρετρο, με το φαινομενικά πτώμα ενός νεκρού ομήρου, αναφέρουν σχετικά τα ΜΜΕ της χώρας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πρόκειται να επιθεωρήσουν το φέρετρο πριν το τυλίξουν με μια ισραηλινή σημαία και πραγματοποιήσουν μια σύντομη τελετή με επικεφαλής έναν στρατιωτικό ραβίνο.

Χαμάς: Η διαδικασία στο Ισραήλ με την ταυτοποίηση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από τα ΜΜΕ του Ισραήλ, τα λείψανα θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μάλιστα, εκτιμούν πως η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες, την ώρα που η Χαμάς δεν παρείχε περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα της σορού.

Οι Ταξιαρχίες Αμπού Αλί Μουσταφά, η στρατιωτική πτέρυγα του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι παρέδωσαν τη σορό του ομήρου, υπονοώντας ότι κρατούνταν από την οργάνωση.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι η σορός ανήκει σε όμηρο, ο αριθμός των λειψάνων, που παραμένουν στη Γάζα, ανέρχεται στα 15.

Ωστόσο, το κύμα των νέων φονικών συγκρούσεων ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, θέτει σε κίνδυνο την, ήδη, «εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ τους, αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων Τραμπ.

Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι οι διεθνείς διαμεσολαβητές πρέπει να παραμείνουν ενεργά εμπλεκόμενοι για να διατηρηθεί η συμφωνία και να επιλυθούν βασικά ζητήματα, όπως το μέλλον της Γάζας και της Χαμάς.

Ήδη, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου έχουν επιστρέψει στην περιοχή, ενώ διαπραγματευτές της Χαμάς συναντώνται με Αιγύπτιους μεσολαβητές και παλαιστινιακές παρατάξεις στο Κάιρο. Εκεί, αναμένεται να συζητήσουν τη δεύτερη φάση του 20 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προβλέπει:

Την ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης στη Γάζα

Την σταδιακή αποχώρηση του IDF

Και τον αφοπλισμό της Χαμάς

Με πληροφορίες από Times of Israel