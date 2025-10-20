ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Το νέο κύμα φονικών συγκρούσεων απειλεί την εκεχειρία Ισραήλ–Χαμάς

Είναι ξεκάθαρο ότι οι διεθνείς διαμεσολαβητές πρέπει να παραμείνουν ενεργά εμπλεκόμενοι για να διατηρηθεί η κρίσιμη συμφωνία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Το νέο κύμα φονικών συγκρούσεων απειλεί την εκεχειρία Ισραήλ–Χαμάς
Φωτ. αρχείου Γάζα / Getty Images
Πριν από μία εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ, έτυχε ηρωικής υποδοχής στο Ισραήλ, καθώς είχε μεσολαβήσει για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την ανταλλαγή ομήρων από το Ισραήλ με κρατούμενους Παλαιστίνιους.

Ωστόσο, οι μέρες που ακολούθησαν απέδειξαν πόσο εύθραυστη είναι η εκεχειρία, με την Κυριακή να αποτελεί την πιο σοβαρή δοκιμασία της μέχρι σήμερα. Οι IDF εξαπέλυσαν σειρά φονικών επιθέσεων σε όλη τη Γάζα, έπειτα από τον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτών σε επίθεση που αποδόθηκε στη Χαμάς.

Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι οι διεθνείς διαμεσολαβητές πρέπει να παραμείνουν ενεργά εμπλεκόμενοι για να διατηρηθεί η συμφωνία και να επιλυθούν βασικά ζητήματα, όπως το μέλλον της Γάζας και της Χαμάς.

Ήδη, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου έχουν επιστρέψει στην περιοχή, ενώ διαπραγματευτές της Χαμάς συναντώνται με Αιγύπτιους μεσολαβητές και παλαιστινιακές παρατάξεις στο Κάιρο. Εκεί, αναμένεται να συζητήσουν τη δεύτερη φάση του 20 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προβλέπει:

  • Την ανάπτυξη διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης στη Γάζα
  • Την σταδιακή αποχώρηση του IDF
  • Και τον αφοπλισμό της Χαμάς

Γάζα: Ανθρώπινες απώλειες και καταγγελίες

Tουλάχιστον 45 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους άμαχοι και παιδιά, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία, αφού ο IDF ανακοίνωσε ότι έπληξε «δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε όλη τη Γάζα».

Σύμφωνα με το BBC, μεταξύ των θυμάτων ήταν και μέλη της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, περιλαμβανομένου και ενός διοικητή. Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανέφερε πως επιτέθηκε μετά από "κατάφωρη παραβίαση" της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Μέχρι σήμερα, 16 σοροί δεν έχουν επιστραφεί, ενώ η Χαμάς ανακοίνωσε πως βρέθηκε ακόμη ένα πτώμα, το οποίο θα παραδοθεί «όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν».

Καθώς οι Ισραηλινοί γιορτάζουν την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα για δύο χρόνια, η πολιτική πίεση εντείνεται στο εσωτερικό του Ισραήλ με την έναρξη της χειμερινής συνόδου της Κνεσέτ και επικείμενες εσωκομματικές εκλογές στο κόμμα του Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να λάβει «αυστηρά μέτρα» κατά οποιασδήποτε παραβίασης της συμφωνίας, αλλά απέφυγε να απειλήσει με επανέναρξη του πολέμου.
Από την πλευρά της Παλαιστίνης, ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Μοχάμεντ Ναζάλ, πρότεινε τη σύσταση κυβέρνησης τεχνοκρατών, αποπολιτικοποιημένης, για τη διαχείριση της Γάζας.

Παρόλα αυτά, σε συνέντευξή του στο Reuters, δήλωσε πως η Χαμάς σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας για μια μεταβατική περίοδο, γεγονός που αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για την πλήρη λήξη του πολέμου.

Με πληροφορίες από BBC

