ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Απεσταλμένοι του Τραμπ έφτασαν στο Ισραήλ - Στον «αέρα» η εκεχειρία

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Απεσταλμένοι του Τραμπ έφτασαν στο Ισραήλ - Στον «αέρα» η εκεχειρία Facebook Twitter
Φωτ. Συγγενείς θρηνούν γύρω από τις σορούς των αγαπημένων τους στη Γάζα / EPA
0

Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έφτασαν στο Ισραήλ, εν μέσω προσπαθειών για ενίσχυση της εκεχειρίας στη Γάζα, μετά τις παραβιάσεις που σημειώθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβουλος του, Τζάρεντ Κούσνερ, επέστρεψαν στο Ισραήλ για να επιβλέψουν την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα, ενώ αναμένεται να συναντηθούν τις επόμενες ώρες με μέλη της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι ενδέχεται να επισκεφθεί και εκείνος το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες.

«Προσπαθούμε να το οργανώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να «πάει και να δει πώς εξελίσσονται τα πράγματα», ενώ για τις εξελίξεις με την εκεχειρία, σχολίασε ότι «θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα».

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες εξακολουθούν να κατέχουν περίπου το 50% της Λωρίδας της Γάζας, με έναν κίτρινο δείκτη στους χάρτες να δείχνει τα όρια μέσα στα οποία μπορούν να κινηθούν οι πολίτες κατά την πρώτη φάση της εκεχειρίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής τρόπος για να γνωρίζουν πότε έχουν περάσει τη γραμμή.

Ο ισραηλινός στρατός, άνοιξε πυρ εναντίον «αρκετών» ανθρώπων που διέσχισαν τη «κίτρινη γραμμή» νωρίτερα σήμερα.

Χωρίς να παραθέσει αποδείξεις, ο IDF ισχυρίστηκε, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ότι τα άτομα αυτά αποτελούσαν «άμεση απειλή» για τους στρατιώτες που επιχειρούν στην περιοχή Σετζαγίγια, στη βόρεια Γάζα. Δεν είναι σαφές εάν υπήρξαν θύματα και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας, τουλάχιστον 97 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η τελευταία εκεχειρία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, στις 10 Οκτωβρίου.

Γάζα: Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια περιμένουν στη Ράφα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο, ότι το κρίσιμης σημασίας πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό "μέχρι νεοτέρας", μία δήλωση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η επαναλειτουργία του περάσματος Ράφα εξαρτάται από το αν η Χαμάς θα εκπληρώσει τον ρόλο της στην εκεχειρία επιστρέφοντας τις σορούς των ομήρων που έχουν πεθάνει.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το πέρασμα πιθανόν να ανοίξει την Κυριακή,  κάτι που δεν συνέβη. Το πέρασμα της Ράφα παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024, όταν καταλήφθηκε από ισραηλινές δυνάμεις, περιορίζοντας δραστικά την είσοδο στη Γάζα από την Αίγυπτο. Το Ισραήλ έχει επαναλαμβανόμενα μπλοκάρει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, γεγονός που έχει προκαλέσει κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο πολέμου.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν λάβει ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια τους τελευταίους μήνες. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ισραήλ έκλεισε τις διεξόδους εισόδου και εξόδου, εμποδίζοντας τρόφιμα και φάρμακα, οδηγώντας έτσι σε λιμό σε μεγάλο μέρος της Γάζας.

Η εκεχειρία που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ περιλαμβάνει ρήτρα για την εντατικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Θα αποκλείσει εντελώς τον πρίγκιπα Άντριου από τη βασιλική ζωή όταν ανέβει στον θρόνο

Διεθνή / Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Θα αποκλείσει εντελώς τον πρίγκιπα Άντριου από τη βασιλική ζωή όταν ανέβει στον θρόνο

Ο 43χρονος πρόκειται να ακολουθήσει αυστηρότερη στάση από αυτή του πατέρα του σε σχέση με τον πρίγκιπα Άντριου, απαγορεύοντάς του οποιαδήποτε εμπλοκή στη βασιλική ζωή
LIFO NEWSROOM
Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο

Διεθνή / Πολύτιμα κοσμήματα και μια «τέλεια» διαφυγή: Τι γνωρίζουμε ως τώρα για τη ληστεία στο Λούβρο

Πώς οι δράστες εισέβαλαν στο πιο διάσημο μουσείο του κόσμου μέρα-μεσημέρι και κατάφεραν να εξαφανιστούν παίρνοντας μαζί τους οκτώ ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας κοσμήματα
LIFO NEWSROOM
Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ στα χέρια του Έπσταϊν»

Διεθνή / Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ στα χέρια του Έπσταϊν»

Το βιβλίο «Nobody’s Girl», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη –σχεδόν έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της Τζιούφρε– περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη φρίκη που βίωσε στα χέρια του
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί η υπόθεση Τζον Μπόλτον είναι πιο σοβαρή από εκείνες εναντίον άλλων επικριτών

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί η υπόθεση Τζον Μπόλτον είναι πιο σοβαρή από εκείνες εναντίον άλλων επικριτών

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πιέζει για διώξεις εναντίον επικριτών του, με τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον να αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες για κακή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών
LIFO NEWSROOM
Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διεθνή / Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει σχέδιο για επιθεωρήσεις στα πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, με στόχο να περιορίσει τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία και να ενισχύσει την ασφάλεια των θαλασσών
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία.

Διεθνή / Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία

Σάλο προκαλεί η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησε από τον Ουκρανό ηγέτη να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε στο μουσείο ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ', της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ότι ήταν σπασμένο
LIFO NEWSROOM
 
 