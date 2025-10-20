ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Είναι σαν να ξανάρχισε ο πόλεμος»: Σε ισχύ η εκεχειρία μετά τις φονικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΓΑΖΑ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Σε ισχύ παραμένει η εκεχειρία στη Γάζα με τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, όπως διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η διαβεβαίωση έρχεται την ώρα που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, αφού έκαναν λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας, «επιθέσεις» από τη Χαμάς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 45 άνθρωποι στον θύλακα χθες.

«Ναι, είναι», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός, που συνέβαλε προσωπικά να κλειστεί σε έμμεσες διαπραγματεύσεις, παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ακόμη ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγορώντας μάλλον «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

«Όμως, όπως κι αν έχουν τα πράγματα, η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί σωστά. Θα αντιμετωπιστεί σθεναρά, αλλά σωστά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως όλα θα γίνουν ειρηνικά με τη Χαμάς», είπε χθες ο αμερικανός πρόεδρος. Όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά ανεξέλεγκτοι. Άνοιξαν πυρ, και νομίζουμε πως οι ηγέτες τους μάλλον δεν ενεπλάκησαν», συνέχισε ο Τραμπ.

Η πολιτική προστασία, οργανισμός άμεσης βοήθειας των αρχών της Χαμάς, έκανε λόγο για τουλάχιστον 45 νεκρούς στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον θύλακα χθες. Τέσσερα νοσοκομεία επιβεβαίωσαν τον απολογισμό αυτό στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως εξετάζει τις πληροφορίες για θύματα, κάνοντας λόγο νωρίτερα χθες για δυο νεκρούς στις τάξεις του.

Τα χθεσινά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον «δεκάδων στόχων της Χαμάς» ήταν τα πρώτα τέτοιας έκτασης αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου.

Χθες βράδυ, έπειτα από τις επιδρομές, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιχειρήσεις κι επανέρχεται στην εφαρμογή της συμφωνίας.

Οι αρχές του Ισραήλ, αφού κατηγόρησαν τη Χαμάς για παραβιάσεις της συμφωνίας, ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν «μέχρι νεοτέρας διαταγής» την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι σαν να ξανάρχισε ο πόλεμος. Ελπίζουμε η συμφωνία να αντέξει, αλλά η δύναμη κατοχής δεν τηρεί τίποτα, καμιά συμφωνία. Από το απόγευμα οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν πολύ, χτυπήθηκαν σπίτια, σκηνές και σχολείο. Χύνεται αίμα ξανά», συνόψισε ο Αμπντάλα Αμπού Χασανέιν, 29 ετών, στην Μπουρέιτζ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φάνηκε να υποβαθμίζει το ξέσπασμα νέων εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους πως η κατάπαυση του πυρός έχει «τα πάνω της και τα κάτω της».

«Η Χαμάς θα ανοίξει πυρ εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα πρέπει να ανταποδώσει. Θεωρούμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι η καλύτερη ευκαιρία για διαρκή ειρήνη. Αλλά ακόμη κι αν τη φέρει, θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της και θα πρέπει να επιτηρούμε την κατάσταση», σχολίασε.

Μέλος της κυβέρνησης Τραμπ θα πάει «τις επόμενες ημέρες» στο Ισραήλ για να αποτιμήσει την κατάσταση, δήλωσε ακόμη. «Θα μπορούσα να είμαι εγώ», επισήμανε ο Τζέι Ντι Βανς, καλώντας τα κράτη του Κόλπου να δημιουργήσουν «υποδομή ασφαλείας» που θα εγγυηθεί τον αφοπλισμό της Χαμάς, στοιχείο-κλειδί της δεύτερης φάσης της πρότασης Τραμπ.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, μέλη της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών στη Ράφα (νότια) και πλησίαζαν τομείς υπό ισραηλινό έλεγχο στη Μπέιτ Λάχια (βόρεια) προτού «εξαλειφθούν με πλήγμα».

Σε ανακοίνωσή της η Χαμάς τόνισε πως δεν έχει «καμιά γνώση συμβάντων ή εχθροπραξιών» στη Ράφα και επανέλαβε την «πλήρη δέσμευσή της να εφαρμόσει όλα όσα έχουν συμφωνηθεί, πριν απ’ όλα την κατάπαυση του πυρός».

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, μαχητές της Χαμάς έβαλαν στο στόχαστρο αντιπάλους τους, μέλη άλλης ένοπλης ομάδας, στη Ράφα, κοντά σε σημείο όπου ήταν ανεπτυγμένα ισραηλινά άρματα μάχης.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας, η Χαμάς παρέδωσε τη 13η Οκτωβρίου, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιων κρατούμενων, τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούσε ακόμη από την 7η Οκτωβρίου 2023 και επαναπάτρισε μέχρι στιγμής 12 από τα 28 λείψανα ομήρων που απέμεναν.

Χθες, η Χαμάς ανακοίνωσε πως βρήκε τη 13η σορό ομήρου και δεσμεύτηκε πως θα το επέστρεφε αργότερα στο Ισραήλ «αν το επέτρεπαν οι συνθήκες».

Το Ισραήλ έχει θέσει ως όρο για να ανοίξει το πέρασμα στα σύνορα της Αιγύπτου στη Ράφα, κρίσιμο για την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, τον επαναπατρισμό όλων των θανόντων ομήρων.

Έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου, υπό πίεση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, το Ισραήλ και η Χαμάς έκλεισαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός έπειτα από έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

Στην έφοδο της Χαμάς έχασαν τη ζωή τους 1.221 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 68.159 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ στα χέρια του Έπσταϊν»

Διεθνή / Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Φοβόμουν ότι θα πέθαινα ως σκλάβα του σεξ στα χέρια του Έπσταϊν»

Το βιβλίο «Nobody’s Girl», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την Τρίτη –σχεδόν έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της Τζιούφρε– περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη φρίκη που βίωσε στα χέρια του
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί η υπόθεση Τζον Μπόλτον είναι πιο σοβαρή από εκείνες εναντίον άλλων επικριτών

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί η υπόθεση Τζον Μπόλτον είναι πιο σοβαρή από εκείνες εναντίον άλλων επικριτών

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πιέζει για διώξεις εναντίον επικριτών του, με τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον να αντιμετωπίζει 18 κατηγορίες για κακή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών
LIFO NEWSROOM
Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διεθνή / Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει σχέδιο για επιθεωρήσεις στα πλοία του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, με στόχο να περιορίσει τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία και να ενισχύσει την ασφάλεια των θαλασσών
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία.

Διεθνή / Ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους όρους του Πούτιν, αλλιώς θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία

Σάλο προκαλεί η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησε από τον Ουκρανό ηγέτη να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Τα οκτώ αντικείμενα που εκλάπησαν μέσα σε λίγα λεπτά

Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε στο μουσείο ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ', της αυτοκράτειρας Ευγενίας, και ότι ήταν σπασμένο
LIFO NEWSROOM
Βενεζουέλα: Γιατί ο Μαδούρο παραμένει ακλόνητος - Πώς ο φόβος και η διαφθορά μπλοκάρουν τις ένοπλες δυνάμεις

Διεθνή / Βενεζουέλα: Γιατί ο Μαδούρο παραμένει ακλόνητος - Πώς ο φόβος και η διαφθορά μπλοκάρουν τις ένοπλες δυνάμεις

Πώς ο Νικολάς Μαδούρο ανέπτυξε ένα «ακλόνητο» καθεστώς: προαγωγές, οικονομικά ανταλλάγματα και κουβανική αντικατασκοπεία που αποτρέπουν το στρατιωτικό πραξικόπημα
LIFO NEWSROOM
«Active Club»: Νέες νεοναζιστικές λέσχες μάχης σε 27 χώρες - Υπό παρακολούθηση από μυστικές υπηρεσίες

Διεθνή / «Active Club»: Νέες νεοναζιστικές λέσχες μάχης σε 27 χώρες - Υπό παρακολούθηση από μυστικές υπηρεσίες

Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για τις «Active Club» – Νεοφασιστικές λέσχες μάχης που εξαπλώνονται σε 27 χώρες, οργανώνοντας διασυνοριακή δράση
LIFO NEWSROOM
 
 