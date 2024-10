Halloween: Σάλος με Αμερικανούς που φορούν «blackface» για να ντυθούν Diddy και baby oil

Στην προσπάθεια να έχουν το πιο ιδιαίτερο κουστούμι στο φετινό Halloween, κάποιοι Αμερικανοί αποφάσισαν να φορέσουν «blackface» για να ενσαρκώσουν τον Sean «Diddy» Combs, τον μουσικό που αντιμετωπίζει πληθώρα κατηγοριών σεξουαλικής κακοποίησης και σωματεμπορίας, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στα social media.

Όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο στο TikTok, όπου μία παρέα φοιτητών από το πανεπιστήμιο του San Diego, στην Καλιφόρνια, μοιράστηκε τα διάφορα κουστούμια που φορέθηκαν σε ένα πάρτι για το Halloween. Λίγο μετά την ανάρτηση του βίντεο, τον κύκλο το social media έκανε η επιλογή δύο λευκών φοιτητών να ντυθούν ως «Diddy» και Johnson's baby oil, μία αναφορά στα 1.000 μπουκάλια λαδιού που βρέθηκαν στην κατοχή του άλλοτε αστέρα της ραπ μουσικής.

Η ιδιόμορφη επιλογή κουστουμιού προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων. Πέρα από τη ρατσιστική χροιά που συνοδεύει το «blackface», αρκετοί χρήστες επισήμαναν ότι οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο Sean Combs ήταν τερατώδεις, αφήνοντας ψυχολογικά τραύματα σε εκατοντάδες ανθρώπους. Έτσι, το να γελοιοποιεί κάποιος την υπόθεση για χάρη του Halloween δείχνει αδιαφορία και έλλειψη ενσυναίσθησης.

TW: Racism//

So in Scottsdale Arizona we have a white man dressing up like P Diddy in blackface. Open the schools. We shouldn’t have to teach white people that race isn’t a Halloween costume but clearly we need to. This is shameful and disgusting. Fuck whoever this is. pic.twitter.com/cwnbq3DEcP