Halloween: Φέτος οι ηθοποιοί δεν μπορούν να βάλουν όποια στολή θέλουν- Ο λόγος

Κάθε χρόνο στο Halloween οι ηθοποιοί επιδεικνύουν το ταλέντο τους και στην επιλογή στολών. Πολλές φορές, αυτές αντλούν έμπνευση από σειρές και ταινίες. Όχι φέτος.

Τα πράγματα στο φετινό Halloween θα είναι λίγο διαφορετικό, καθώς συνεχίζεται η απεργία των ηθοποιών του Χόλιγουντ. Έτσι, το σωματείο τους ζήτησε να μην μεταμφιεστούν σε χαρακτήρες σειρών και ταινιών, καθώς τέτοιο θα παραβίαζε τους κανόνες της απεργίας.

Κάτι που σημαίνει ότι «απαγορεύονται» στολές που βασίζονται στη Barbie, τη Wednesday, ούτε μπορούν να μεταμφιεστούν σε σούπερ ήρωες που οι ιστορίες τους έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Ο λόγος είναι πως φορώντας μια τέτοια στολή, θα προωθούσαν σειρές ή ταινίες των στούντιο τη στιγμή που συνεχίζεται η διαμάχη των ηθοποιών μαζί τους.

Έτσι, το Sag-Aftra πρότεινε στους ηθοποιούς να διαλέξουν πιο «γενικές» στολές, για παράδειγμα να ντυθούν φάντασμα, ζόμπι, ή αράχνη. Εναλλακτικά οι ηθοποιοί θα μπορούσαν να μεταμφιεστούν σε χαρακτήρες από περιεχόμενο που δεν συμπεριλαμβάνεται στους κανόνες της απεργίας, όπως τηλεοπτικά σόου κινουμένων σχεδίων, πρότεινε το σωματείο.

«Ας χρησιμοποιήσουμε τη συλλογική δύναμή μας για να στείλουμε ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα στους εργοδότες μας ότι δεν θα προωθήσουμε το περιεχόμενό τους χωρίς ένα δίκαιο συμβόλαιο!», υπογράμμισε σε ανακοίνωση το Sag-Aftra.

Ο Ράιαν Ρέινολντς σχολίασε με χιούμορ, όπως συνηθίζει, τις οδηγίες του σωματείου των ηθοποιών για το Halloween.

«Ανυπομονώ να ουρλιάζω όλο το βράδυ “απεργοσπάστη” στην οχτάχρονη κόρη μου. Δεν είναι στο σωματείο, αλλά πρέπει να μάθει», έγραψε στα social media.

