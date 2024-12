Χαβάη: «Ξύπνησε» το ηφαίστειο Κιλαουέα

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, το Κιλαουέα, στο αμερικανικό αρχιπέλαγος της Χαβάης, εισήλθε την Δευτέρα εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, γνωστοποίησε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών.

Εικόνες που αποκαλύφθηκαν από τις αρχές εικονίζουν πελώριες ρωγμές στον κρατήρα του ηφαιστείου από τις οποίες αναβλύζει ή εκτοξεύεται λάβα. Η έκρηξη του ηφαιστείου άρχισε περί τις 02:20 το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα· 14:20 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το ινστιτούτο. «Στις 04:30 (16:30), παρατηρήθηκαν σιντριβάνια λάβας που έφθαναν τα 80 μέτρα ύψος», πρόσθεσε.

This morning, around 2:20 AM, a new #Kilauea eruption began within Kaluapele (the summit caldera). It was caught on camera by #HVO's B2cam. Images taken by the webcam were compiled into this timelapse video that shows lava fountains feeding lava flows across the caldera floor. pic.twitter.com/w52KpHOtau