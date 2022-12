Χαβάη: Aκραίες καιρικές συνθήκες μετά την έκρηξη του Mauna Loa- Αναμένεται έως και 20 εκατ. χιόνι

Λίγες εβδομάδες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Mauna Loa, ενός από τα μεγαλύτερα ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, για πρώτη φορά μετά από 38 χρόνια, η Χαβάη έρχεται αντιμέτωπη με μία νέα καιρική πρόκληση.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για χειμερινή καταιγίδα και ακραίες καιρικές συνθήκες στο νησί.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται υπό το φως της «μεγαλύτερης περιόδου ησυχίας που έχει καταγραφεί» στο Mauna Loa. Η τελευταία έκρηξη σημειώθηκε το 1984, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Η προειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας στη Χαβάη παραμένει σε ισχύ με πιθανή έντονη χιονόπτωση και χιονοθύελλα. Αναμένεται δε, έως και 20 εκατ. χιόνι, με ριπές ανέμου έως και 120 mph.

Σύμφωνα με το FOX Weather, από τη Δευτέρα, πάγος και χιόνι εμφανίστηκαν στην κορυφή του Mauna Kea. Ωστόσο οι προειδοποιήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κάνουν λόγο για ακραίες συνθήκες σε όλη την περιοχή.

Το ψυχρό μέτωπο οδήγησε το NWS να εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους σε τμήματα του Kahoolawe, του Lanai, του Maui, του Molokai και του νησιού της Χαβάης.

Επίσης, έχουν εκδοθεί ανάλογες προειδοποιήσεις για ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες σε πολλά νησιά.

Οι έντονες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν περισσότερες από 400 καθυστερήσεις σε αεροδρόμια εκτός της Χονολουλού, με το Hawaii News Now να αναφέρει ότι αρκετοί επιβάτες είχαν αποκλειστεί για περισσότερες από 20 ώρες.

Η Hawaiian Electric ανέφερε ότι εργαζόταν για να αποκαταστήσει την ηλεκτρική ενέργεια για τους πελάτες της στις περιοχές που επλήγησαν από τις χειμερινές καιρικές συνθήκες.

Not so tropical on Hawaii’s Big Island. 🥶



On Monday, snow and ice are seen pummeling The University of Hawaii’s Mauna Kea camera. Winter Storm Warnings are in place until Tuesday morning. #HIwx



Read more: https://t.co/MSfSB2cpYF pic.twitter.com/BnQZxDPu2C — FOX Weather (@foxweather) December 20, 2022

#MaunaLoa #Fissure3 might not have lava, but it has snow and a rainbow this afternoon. ❄️🌈🌋



USGS Webcam screenshot pic.twitter.com/wZtrgAa6sR — Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) December 20, 2022

Satellite and lightning data at approximately 2:00 PM HST. A Severe Thunderstorm Watch has been extended for Maui county and issued for the Big Island until 8:00 PM HST. The Severe Thunderstorm Watch has been cancelled for Kauai and Oahu. pic.twitter.com/v705YAQR1Y — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) December 20, 2022

Με πληροφορίες του People