Haaretz: Η Γερμανία αγοράζει πυραύλους Spike από το Ισραήλ σε συμφωνία 2 δισ. ευρώ

Παρά τη διπλωματική πίεση προς το Ισραήλ λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα, το Βερολίνο συνεχίζει να προμηθεύεται ισραηλινά στρατιωτικά συστήματα

LifO Newsroom
Haaretz: Η Γερμανία αγοράζει πυραύλους Spike από το Ισραήλ σε συμφωνία 2 δισ. ευρώ
Φωτ: EPA, αρχείου
Η Γερμανία προχωρά στην προμήθεια αντιαρματικών πυραύλων Spike από την ισραηλινή εταιρεία Rafael, σε συμφωνία ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz.

Το συμβόλαιο υπογράφηκε με την κοινοπραξία EuroSpike, στην οποία συμμετέχουν η Rheinmetall και η Diehl (με συνολικό ποσοστό 80%) και η ολλανδική Ercas B.V., που ανήκει εξ ολοκλήρου στη Rafael. Η υλοποίηση της συμφωνίας έγινε μέσω του οργανισμού προμηθειών του ΝΑΤΟ και περιλαμβάνει τόσο την αγορά πυραύλων όσο και τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμβάσεις που έχει υπογράψει τα τελευταία χρόνια ο ΝΑΤΟϊκός οργανισμός, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η προμήθεια αφορά αποκλειστικά τη Γερμανία ή και άλλες χώρες-μέλη, όπως η Σλοβενία ή η Ισπανία, που ήδη χρησιμοποιούν ισραηλινά οπλικά συστήματα.

Σύμφωνα με επίσημη απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης σε ερώτηση βουλευτών, η αξία των εξοπλιστικών συμβάσεων που υπεγράφησαν το 2025 με ισραηλινές εταιρείες —εξαιρουμένης της συμφωνίας για τους Spike— ανήλθε σε 315 εκατ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει το σύνολο των ισραηλινών αγορών των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Παρά τη διπλωματική πίεση προς το Ισραήλ λόγω της σύγκρουσης στη Γάζα, το Βερολίνο συνεχίζει να προμηθεύεται ισραηλινά στρατιωτικά και διπλής χρήσης συστήματα. Τον Αύγουστο, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αποφάσισε την αναστολή εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ, ωστόσο οι αγορές για εσωτερική χρήση συνεχίζονται κανονικά.

Η Γερμανία ενισχύει τη συνεργασία της με άλλες ισραηλινές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας

Το Βερολίνο, παράλληλα, ενισχύει τη συνεργασία του με άλλες ισραηλινές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας. Όπως μετέδωσε το Bloomberg, τον Σεπτέμβριο η Γερμανία προμηθεύτηκε τρεις μη επανδρωμένες αεροσυσκευές Heron από την Israel Aerospace Industries (IAI), ενώ τον Ιούλιο είχε ανακοινωθεί συμφωνία με την Elbit Systems για την προμήθεια συστημάτων αυτοπροστασίας στα αεροσκάφη A400M.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, η ίδια εταιρεία είχε εξασφαλίσει συμβόλαιο περίπου 57 εκατ. ευρώ για την παράδοση εκτοξευτών ρουκετών Puls. Το 2023, η Γερμανία υπέγραψε επίσης τη συμφωνία-μαμούθ ύψους 3,5 δισ. δολαρίων για την απόκτηση του αντιπυραυλικού συστήματος Arrow 3, που αναπτύχθηκε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα αγορά Spike εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εκσυγχρονισμού του γερμανικού οπλοστασίου. Το Βερολίνο χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο αντιαρματικό σύστημα ήδη από το 2017, όταν ο στρατός (Bundeswehr) διέθετε 16 εκτοξευτές. Το 2019 υπεγράφη νέα σύμβαση για περίπου 1.500 πυραύλους και εκατοντάδες εκτοξευτές, για χρήση τόσο από το πεζικό όσο και σε τεθωρακισμένα οχήματα.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το σημερινό συμβόλαιο αφορά αποκλειστικά τη γερμανική χρήση ή αν μέρος της παραγωγής θα καλύψει ανάγκες άλλων μελών του ΝΑΤΟ. Σε αρκετές περιπτώσεις, χώρες της Συμμαχίας χρηματοδοτούν κοινά έργα για λογαριασμό εταίρων, ωστόσο οι τελικοί αποδέκτες της συγκεκριμένης σύμβασης δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία, ενώ ούτε η Rafael ούτε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις της Haaretz.

Με πληροφορίες από Haaretz

