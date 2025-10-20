Γερμανία: «Ο πόλεμος δεν είναι πλέον απίθανος» λέει η πολιτική προστασία

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών (BBK) της Γερμανίας προειδοποιεί για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια ότι ένα σενάριο πολέμου δεν θεωρείται πλέον απίθανο. Στη νέα της έκθεση συστήνει στους πολίτες να διατηρούν αποθέματα τροφίμων για διάστημα τριών έως δέκα ημερών.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η Γερμανία παραμένει «μία από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου», η BBK δημοσίευσε νέο οδηγό προετοιμασίας για κρίσεις και καταστροφές, με πρακτικές οδηγίες σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.

Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με τον σχεδόν τετραετή πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις συνεχιζόμενες απειλές του Κρεμλίνου για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η υπηρεσία ανέφερε ότι πολλές από τις πρόσφατες επικοινωνίες πολιτών εξέφραζαν φόβους για το ενδεχόμενο πολέμου, γεγονός που την ώθησε να επικαιροποιήσει τις οδηγίες της.

«Είναι πάντα ωφέλιμο να είμαστε προετοιμασμένοι εκ των προτέρων», δήλωσε ο πρόεδρος της BBK, Ραλφ Τίλερ.

Ο νέος οδηγός περιλαμβάνει τρόπους αναγνώρισης παραπληροφόρησης, οδηγίες για το πού μπορεί κανείς να βρει καταφύγιο σε περίπτωση εκρήξεων ή επιθέσεων, καθώς και συμβουλές για τη διαχείριση άγχους σε συνθήκες κρίσης.

Γερμανία: Οι νέες οδηγίες της BBK για κρίσεις και πολεμικές απειλές

Αν και η BBK υπογραμμίζει ότι η Γερμανία παραμένει μία από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο, το νέο εγχειρίδιο «Προετοιμασία για Κρίσεις και Καταστροφές» περιλαμβάνει για πρώτη φορά οδηγίες που σχετίζονται με πολεμικά σενάρια. Εκτός από πρακτικές συμβουλές για φυσικές καταστροφές ή τεχνικές βλάβες, το εγχειρίδιο αναφέρεται σε «υβριδικές απειλές» όπως κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές, παραπληροφόρηση και ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης.

«Ζούμε σε μια περίοδο που προκαλεί ανησυχία σε πολλούς πολίτες», ανέφερε ο πρόεδρος της υπηρεσίας Ραλφ Τίλερ. «Θέλουμε να τους δώσουμε σαφείς οδηγίες για το πώς μπορούν να προστατευθούν και να δράσουν ψύχραιμα σε μια κρίση».

Η αναφορά στον πόλεμο συνδέεται με τη δημόσια συζήτηση για την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας και τη χρήση drones. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), Μάρτιν Γίγκερ, προειδοποίησε ότι «η απειλή πολέμου δεν είναι θεωρητική· ήδη βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή».

Αποθέματα για δέκα ημέρες και πρακτικές λύσεις

Η BBK συστήνει σε κάθε νοικοκυριό να διαθέτει τρόφιμα και νερό για τουλάχιστον τρεις έως δέκα ημέρες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει χωρίς εξωτερική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης. Όπως εξηγεί ο Ραλφ Τίλερ, «δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες — κάθε οικογένεια γνωρίζει καλύτερα τι χρειάζεται και σε τι ποσότητες».

Ωστόσο, η προετοιμασία δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Για μια τετραμελή οικογένεια, τα αποθέματα που προτείνει η υπηρεσία σημαίνουν οκτώ κιβώτια νερού, δεκάδες κονσέρβες λαχανικών και φρούτων, γάλα μακράς διάρκειας, λάδι, ζυμαρικά και βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Μόνο αυτά ανεβάζουν το κόστος στα 200 με 300 ευρώ, ποσό που δεν είναι αμελητέο για πολλά νοικοκυριά, ενώ απαιτεί και χώρο αποθήκευσης.

Γι’ αυτό η BBK δεν ενθαρρύνει το «στοκάρισμα» προϊόντων, αλλά τη μέθοδο του λεγόμενου ζωντανού αποθέματος. Με άλλα λόγια, τα τρόφιμα εντάσσονται στον κανονικό κύκλο κατανάλωσης: ό,τι αγοράζεται καινούριο πηγαίνει στο πίσω μέρος του ραφιού και τα παλαιότερα χρησιμοποιούνται πρώτα, ώστε οι προμήθειες να ανανεώνονται φυσικά χωρίς σπατάλη.

Η υπηρεσία υπενθυμίζει ακόμη ότι η ετοιμότητα δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα. Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν τα φάρμακά τους, να διατηρούν ένα βασικό φαρμακείο στο σπίτι και να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές προειδοποίησης. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ένα φακός χειροκίνητης ή ηλιακής φόρτισης, ραδιόφωνο με μπαταρίες και μια μικρή φορητή εστία μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά.

Με πληροφορίες από Euronews

