Γερμανία: Το Βερολίνο καταργεί το «fast track» για την υπηκοότητα

Το πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί ως κίνητρο για υψηλής ειδίκευσης επαγγελματίες να εγκατασταθούν μόνιμα στη Γερμανία

Φωτ: EPA, αρχείου
Η γερμανική Βουλή ενέκρινε την κατάργηση του προγράμματος ταχείας πολιτογράφησης, σε μια εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τη μεταβαλλόμενη στάση της χώρας απέναντι στη μετανάστευση.

Οι συντηρητικοί του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευθεί στην προεκλογική εκστρατεία του έτους να ανακαλέσουν τη ρύθμιση, που επέτρεπε σε όσους κρίνονταν «εξαιρετικά καλά ενταγμένοι» να αποκτούν υπηκοότητα σε τρία αντί πέντε χρόνια.

«Το γερμανικό διαβατήριο πρέπει να απονέμεται ως αναγνώριση μιας επιτυχημένης διαδικασίας ένταξης και όχι να λειτουργεί ως κίνητρο για παράνομη μετανάστευση», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Η υπόλοιπη νομοθεσία για την υπηκοότητα, την οποία είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών, Φιλελευθέρων και Πρασίνων υπό τον Όλαφ Σολτς, παρέμεινε σε ισχύ. Παρά τις τότε διακηρύξεις των Συντηρητικών για συνολική ανατροπή, δεν τροποποιήθηκαν οι ρυθμίσεις που καθιέρωσαν το δικαίωμα διπλής υπηκοότητας και τη μείωση του συνολικού χρόνου αναμονής από οκτώ σε πέντε χρόνια.

Οι Σοσιαλδημοκράτες, που πλέον συμμετείχαν ως μικρότερος εταίρος στον κυβερνητικό συνασπισμό του Μερτς, υπερασπίστηκαν την επιλογή τους, υποστηρίζοντας ότι η ταχεία διαδικασία χρησιμοποιούνταν ελάχιστα και ότι ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης, η διευκόλυνση της ένταξης, παρέμεινε άθικτος.

Το πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί ως κίνητρο για υψηλής ειδίκευσης επαγγελματίες να εγκατασταθούν μόνιμα στη Γερμανία. Από τις περίπου 300.000 πολιτογραφήσεις του 2024, περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά, μόνο μερικές εκατοντάδες πραγματοποιήθηκαν μέσω του fast track.

Οι υποψήφιοι που εντάσσονταν στο πρόγραμμα έπρεπε να αποδείξουν εξαιρετική γνώση της γλώσσας, συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες ή επαγγελματική και επιστημονική διάκριση.

«Η Γερμανία ανταγωνιζόταν για να προσελκύσει τα καλύτερα μυαλά του κόσμου· αν αυτοί οι άνθρωποι επέλεγαν τη χώρα μας, έπρεπε να κάνουμε ό,τι ήταν δυνατόν για να τους κρατήσουμε», δήλωσε στη Βουλή η Φιλίζ Πόλατ από τους Πράσινους.

Ταυτόχρονα, το κλίμα απέναντι στη μετανάστευση είχε αλλάξει αισθητά. Η πίεση που προκαλούσαν οι αυξημένες ροές σε τοπικές κοινότητες και κοινωνικές υπηρεσίες είχε ενισχύσει τα αντι-μεταναστευτικά αισθήματα, συμβάλλοντας στην άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το οποίο εμφανίζεται πρώτο σε ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Με πληροφορίες από Guardian

