H Τζ. Κ. Ρόουλινγκ δεν συγχωρεί Ντάνιελ Ράντκλιφ και Έμμα Γουάτσον που διαφωνούν με την τρανσφοβία της

Δεν συγχωρεί τον Ντάνιελ Ράντκλιφ και την Έμμα Γουάτσον η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ που διαφωνούν με την τρανσφοβία της, όπως επισημαίνει η συγγραφέας του Χάρι Πότερ σε διαδικτυακές της συζητήσεις.

Παράλληλα, στρεφόμενοι εναντίον των πρωταγωνιστών της σειράς ταινιών Χάρι Πότερ, του Ντάνιελ Ράντκλιφ που υποδύθηκε τον ομώνυμο ήρωα και της Έμμας Γουάτσον που υποδύθηκε την Ερμιόνη Γκρέιντζερ, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έγραψε πως είναι σελέμπριτις που υποστήριξαν ένα «κίνημα το οποίο σκοπεύει να διαβρώσει τα σκληρά κερδισμένα δικαιώματα των γυναικών».

Η πολυεκατομμυριούχος συγγραφέας που είναι γνωστή για τις τρανσφοβικές της απόψεις, στράφηκε εναντίον όλων των διασημοτήτων που χρησιμοποιούν τις «πλατφόρμες τους για να επιδοκιμάσουν τη φυλομετάβαση ανηλίκων», παίρνοντας αφορμή από τη δημοσίευση της πολυαναμενόμενης στο Ηνωμένο Βασίλειο «αναφοράς Κας». Σύμφωνα με αυτή, όσοι υποστηρίζουν τη μετάβαση φύλου στα παιδιά, θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από σήμερα «τραυματισμένους ανθρώπους και ευάλωτες γυναίκες». Η δρ Χίλαρι Κας , παιδίατρος διαπίστωσε ότι οι έφηβοι στη Βρετανία επιτρέπεται να αλλάξουν το φύλο τους με βάση «εξαιρετικά αδύναμα στοιχεία».

Όπως είναι γνωστό, η Ρόουλινγκ έχει εκφραστεί με ακραίο τρόπο κατά της φυλομετάβασης, ειδικά για ανηλίκους, ενώ Ράντκλιφ και Γουάτσον υποστηρίζουν ένθερμα την τρανς κοινότητα.

Γράφοντας στο X (πρώην Twitter), η Ρόουλινγκ «πανηγυρίζει» για το περιεχόμενο της έκθεσης, χαρακτηρίζοντάς την «κορυφαία» και υποστηρίζοντας ότι «αποκαλύπτει μια τραγωδία», αναφερόμενη στο να επιτρέπεται σε ανήλικους να πραγματοποιήσουν φυλομετάβαση. Κατά τη διαδικτυακή συζήτηση με τους υποστηρικτές της και όταν κάποιος ισχυρίστηκε ότι ο Ράντκλιφ και ο Γουάτσον της οφείλουν «μια δημόσια συγγνώμη... αφού είναι διασφαλισμένο ότι θα τους συγχωρήσετε», η Ρόουλινγκ απάντησε λέγοντας: «Δεν είναι διασφαλισμένο, φοβάμαι». Κατόπιν, πρόσθεσε: «Οι διάσημοι που συμμετείχαν σε ένα κίνημα που είχε σκοπό να διαβρώσει τα σκληρά κερδισμένα δικαιώματα των γυναικών και που χρησιμοποίησαν τις πλατφόρμες τους για να επευφημήσουν τη φυλομετάβαση των ανηλίκων, ας κρατήσουν τη συγγνώμη τους για τους τραυματισμένους ανθρώπους και τις ευάλωτες γυναίκες που βασίζονται σε χώρους ενός φύλου».

Not safe, I'm afraid. Celebs who cosied up to a movement intent on eroding women's hard-won rights and who used their platforms to cheer on the transitioning of minors can save their apologies for traumatised detransitioners and vulnerable women reliant on single sex spaces.