Τζ. Κ. Ρόουλινγκ: Προκαλεί την αστυνομία να την συλλάβει μετά από τρανσφοβικό ξέσπασμα

Κοντά στη σύλληψη έχει φτάσει η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, λόγω μιας σειράς αναρτήσεων που έκανε και αφορούν τις τρανς γυναίκες. Η σύλληψη της καθίσταται δυνατή λόγω του νέου νόμου για τα εγκλήματα μίσους που ψηφίστηκε στη Σκωτία.

«Θα μπορούσε να γίνει καταγγελία και θα μπορούσε να διερευνηθεί», δήλωσε ο Σιόμπιαν Μπράουν, υπουργός κοινοτικής ασφάλειας της Σκωτίας, αναφορικά με τις τρανσφοβικές αναρτήσεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. «Το αν τελικά οι αναρτήσεις θα αξιολογηθούν ως παράνομες εξαρτάται από την αστυνομία της Σκωτίας».

Ο νόμος για τα εγκλήματα μίσους της Σκωτίας τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα. Βάσει του νέου νόμου, απαγορεύεται η ρητορική μίσους λόγω ηλικίας, αναπηρίας, φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού και διεμφυλικής ταυτότητας. Σημειώνεται ότι η Σκωτία παρόλο που αποτελεί μέρος της Μεγάλης Βρετανίας έχει τους δικούς της νόμους και την δική της αστυνομική δύναμη. Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ παρόλο που γεννήθηκε στην Αγγλία, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της αποκαλούσε τη Σκωτία ως σπίτι της.

Πριν από λίγες ώρες, η συγγραφέας προκάλεσε την αστυνομία να τη συλλάβει ενώ χρησιμοποίησε ακόμη το hashtag #arrestme, καλώντας όσους συμφώνησαν μαζί της να μοιραστούν τη μακροσκελή ανάρτησή της στο X. «Η ελευθερία του λόγου και των πεποιθήσεων τελειώνει στη Σκωτία εάν η ακριβής περιγραφή του βιολογικού φύλου κριθεί εγκληματική», έγραψε στην ανάρτηση της.

«Αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι εκτός της χώρας, αλλά αν αυτό που έγραψα εδώ χαρακτηρίζεται ως αδίκημα σύμφωνα με τους όρους του νέου νόμου, ανυπομονώ να με συλλάβουν όταν επιστρέψω στη γενέτειρα του Σκωτικού Διαφωτισμού», είπε η Ρόουλινγκ, που ζει στο Εδιμβούργο.

Με την ψήφιση του Νόμου για το Έγκλημα Μίσους και τη Δημόσια Τάξη, η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είπε ότι οι πολιτικοί «έδωσαν μεγαλύτερη αξία στα συναισθήματα των ανδρών που εκτελούν την ιδέα της θηλυκότητας, μισογυνιστικά ή καιροσκοπικά, παρά στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πραγματικών γυναικών και κοριτσιών».

«Τραγική αδικία να επιτρέπεται στους άνδρες να αγωνίζονται στα γυναικεία αθλήματα, αδικία όσον αφορά στις γυναικείες θέσεις εργασίας, αδικία οι ευκαιρίες που εκμεταλλεύονται οι άντρες που ταυτοποιούνται ως τρανς», έγραψε μεταξύ άλλων στο Χ.

🎉🌼🌸April Fools! 🌸🌼🎉



Only kidding. Obviously, the people mentioned in the above tweets aren't women at all, but men, every last one of them.



In passing the Scottish Hate Crime Act, Scottish lawmakers seem to have placed higher value on the feelings of men performing their…