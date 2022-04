H Sophia Urista είχε ουρήσει on stage στο πρόσωπο θαυμαστή- Τώρα της έβαλαν πινακίδα «no pee zone» στη σκηνή

Η frontwoman της μπάντας Brass Against είχε ουρήσει on stage στο πρόσωπο φαν τον Νοέμβριο

Οι Brass Against εμφανίζονται ως support group στην ευρωπαϊκή περιοδεία των Tool αλλά αυτή τη φορά οι υπεύθυνοι έχουν μεριμνήσει για «no pee zone» στη σκηνή.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο, κυκλοφόρησαν πλάνα με την τραγουδίστρια των Brass Against, Sophia Urista να ουρεί στο πρόσωπο ενός θαυμαστή κατά τη διάρκεια του σετ του συγκροτήματος στο φεστιβάλ Welcome To Rockville στο Daytona Beach της Φλόριντα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι η τοπική αστυνομία ερευνούσε το περιστατικό, καθώς η Urista φέρεται να είχε παραβιάσει τους νόμους περί απρεπούς έκθεσης. Μετά το περιστατικό απαγορεύτηκε στο γκρουπ οριστικά να ξαναεμφανιστεί στον εν λόγω χώρο.

Αργότερα, η τραγουδίστρια ζήτησε συγγνώμη με μήνυμά της στα social media και ισχυρίστηκε ότι «δεν είναι καλλιτέχνης που σοκάρει το κοινό. Πάντα ξεπερνούσα τα όρια στη μουσική και στη σκηνή. Εκείνο το βράδυ, ξεπέρασα τα όρια πάρα πολύ».

Και συνέχισε λέγοντας πως «Αγαπώ την οικογένειά μου, το συγκρότημα και τους θαυμαστές μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ξέρω ότι κάποιοι πληγώθηκαν ή προσβλήθηκαν από αυτό που έκανα. Τους ζητώ συγγνώμη και θέλω να ξέρουν ότι δεν είχα σκοπό να τους πληγώσω».

Το περασμένο Σάββατο οι Brass Against ξεκίνησαν την περιοδεία τους με τους Tool.

Φτάνοντας στη Royal Arena στην Κοπεγχάγη η Urista βρέθηκε αντιμέτωπη με μία πινακίδα που ήταν κολλημένη στη σκηνή. Έγραφε: «No pee zone –Δεν επιτρέπεται να εναποτίθενται, να διανέμονται, να ραντίζονται, να χύνονται ή/και να μεταφέρονται ούρα σε αυτήν την περιοχή».

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια εικόνα στο επίσημο προφίλ της στο Twitter, εκτιμώντας την αστεία πλευρά της υπόθεσης.

