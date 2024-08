H Σελίν Ντιόν «δεν εγκρίνει» τη χρήση τραγουδιών της από τον Τραμπ

Η ομάδα της Σελίν Ντιόν επέκρινε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη «μη εξουσιοδοτημένη» χρήση ενός κλιπ μιας από τις επιτυχίες της σε εκδήλωση για την προεκλογική του καμπάνια.

Το τραγούδι My Heart Will Go On - το οποίο εμφανίστηκε σε μια ταινία του 1997 για τον Τιτανικό - παίχτηκε στους υποστηρικτές πριν εμφανιστεί ο Τραμπ στη σκηνή σε μια συγκέντρωση στο Bozeman της Μοντάνα, την Παρασκευή.

Σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε στο X, η ομάδα της Σελίν Ντιόν είπε ότι δεν «υποστηρίζει» τη χρήση του τραγουδιού, προσθέτοντας: «Και πραγματικά, αυτό το τραγούδι;».

Καλλιτέχνες και συγκροτήματα συμπεριλαμβανομένων των Neil Young, Queen και Rolling Stones έχουν προηγουμένως διαμαρτυρηθεί που ο Τραμπ χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους σε προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Η δήλωση ανέφερε: «Σήμερα, η ομάδα διαχείρισης της Σελίν Ντιόν και η δισκογραφική της, Sony Music Entertainment Canada Inc, αντιλήφθηκαν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του βίντεο, της ηχογράφησης, της μουσικής εκτέλεσης και της φωνής της Σελίν Ντιόν να τραγουδά το My Heart Will Go On σε μία συγκέντρωση των Ντόναλντ Τραμπ / Τζ.Ντ. Βανς στη Μοντάνα. «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση και η Σελίν Ντιόν δεν υποστηρίζει αυτήν ή οποιαδήποτε παρόμοια χρήση. ...Και αλήθεια, αυτό το τραγούδι;».

Η εκστρατεία του Τραμπ δεν έχει απαντήσει στη δήλωση.

Ο Καναδός καλλιτέχνης Neil Young είχε επίσης αντιταχθεί στο παρελθόν στο να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ τα τραγούδια του και το 2020 οι Rolling Stones τον απείλησαν με νομικές επιπτώσεις αφότου το τραγούδι You Can't Always Get What You Want παίχτηκε σε πολιτική συγκέντρωση στην Tάλσα της Οκλαχόμα. Ο Ozzy και η Sharon Osbourne έστειλαν μια ειδοποίηση στον Τραμπ με την οποία του απαγόρευε να χρησιμοποιεί τη μουσική των Black Sabbath σε προεκλογικά βίντεο το 2019.

Ο υποψήφιος για την προεδρία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν είναι ο μόνος πολιτικός που δέχεται κριτική από καλλιτέχνες για τη χρήση τραγουδιών κατά τη διάρκεια προεκλογικών συγκεντρώσεων. Πέρυσι, ο Eminem ζήτησε από τον επίδοξο Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για την προεδρία Vivek Ramaswamy να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα τραγούδια του.



Νομικώς, οι πολιτικοί των ΗΠΑ δεν χρειάζονται πάντα άμεση άδεια από καλλιτέχνες. Το επιτελείο τους μπορεί να αγοράσει πακέτα αδειοδότησης από οργανώσεις δικαιωμάτων μουσικής, παρέχοντάς τους νόμιμη πρόσβαση σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια τραγούδια. Ωστόσο, οι καλλιτέχνες έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν τη μουσική τους από αυτήν τη λίστα.

Με πληροφορίες από BBC