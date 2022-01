Η Nestle αναγκάστηκε να αποσύρει μια ειδική σειρά KitKat στην Ινδία λόγω «προσβολής του θρησκευτικού αισθήματος», καθώς πάνω στη συσκευασία εικονίζονταν θεότητες του Ινδουισμού.



Η περιορισμένη σειρά της γνωστής σοκολάτας λανσαρίστηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας “KitKat travel breaks”, κατά την οποία πάνω στη συσκευασία φιγουράρουν έργα ντόπιων καλλιτεχνών.

Ωστόσο, η ινδική βερσιόν της σειράς που σχεδιάστηκε για να τιμήσει τις τέχνες του κρατιδίου Οντίσα, προκάλεσε οργή στα social media καθώς παρουσίαζε εικόνες των ινδουιστικών θεοτήτων, Τζαγκανάθ, Μπαλαμπχάντρα και Μάτα Σουμπχάντρα.

Πολλοί εξέφρασαν τη δυσφορία τους για το ότι τα περιτυλίγματα μπορεί να καταλήξουν «σε σκουπιδοτενεκέδες ή αποχετεύσεις» ή στο δρόμο όπου θα ποδοπατούνται, κάτι που συνιστά ασέβεια για τις θεότητες και την ινδουιστική πίστη.

It is a honor to see our Odisha culture & lord jagannath, balabhadra & subhadra on ##KitKat but plz think once, whn some1 will eat 🍫 & will throw the wrapper into dustbins, drains, gutters & many will walk on it 😭. Jagannath family will be happy with it. @CMO_Odisha @PMOIndia pic.twitter.com/10xPKsdz5c