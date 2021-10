Η Μέγκαν Φοξ μίλησε για τις «βαθιές ανασφάλειές» της με το σώμα της, παραδεχόμενη πως έχει Σωματική Δυσμορφία - μια διαταραχή στην οποία ένα άτομο βασανίζεται θεωρώντας πως το σώμα του έχει σοβαρές ατέλειες.



Η σταρ των «Transformers» παραδέχτηκε πως, παρότι θεωρείται σεξ σύμπολ στο στερέωμα του Χόλιγουντ, η ίδια παλεύει με την εικόνα τού σώματός της.

«Ναι, έχω σωματική δυσμορφία. Έχω πολλές βαθιές ανασφάλειες» δήλωσε η 35χρονη Φοξ μια κοινή συνέντευξή της με τον σύντροφό της, Machine Gun Kelly για το βρετανικό GQ Style.



«Μπορεί να κοιτάξουμε κάποιον και να σκεφτούμε 'αυτό το άτομο είναι πανέμορφο. Η ζωή του πρέπει να είναι τόσο εύκολη'. Το πιθανότερο, όμως, είναι, να μη νιώθει έτσι για τον εαυτό του» εξηγεί η ίδια στη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε χθες.

Η Fox και Ο Kelly γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Midnight in the Switchgrass» του Ράνταλ Έμετ, μετά το διαζύγιο της από τον Μπράιαν Όστιν Γκριν.



