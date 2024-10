H Gen Z ξεπέρασε τα tribal tatoo - Το νέο trend λέγεται cybersigilism και είναι φουτουριστικό

Η Gen Z έχει αφήσει πίσω της τη μόδα των tribal tatoo που κυριάρχησαν επί χρόνια και στρέφεται σε ένα νέο trend: Ονομάζεται cybersigilism και περιγράφει τα φουτουριστικά, γοτθικής έμπνευσης τατουάζ που επιλέγουν οι νέοι σήμερα.

Το cybersigilism είναι ένα είδος τατουάζ με αιχμηρές γραμμές που μοιάζει τόσο γοτθικής έμπνευσης όσο και διαστημικής. «Τυπικά διαθέτουν περίπλοκες, λεπτές μαύρες γραμμές που σχηματίζουν αιχμηρά μοτίβα», εξήγησε ο καλλιτέχνης τατουάζ Sydney Smith που μίλησε στο Popsugar. «Αυτά τα τατουάζ συχνά ενσωματώνουν τεχνολογικά ή μυστικιστικά στοιχεία, δημιουργώντας μια μοναδική αισθητική που είναι τόσο σύγχρονη όσο και αρχαία», συμπληρώνει.

Το συγκεκριμένο trend στα τατουάζ έχει εκτοξευθεί στο TikTok, όπου χιλιάδες χρήστες υπερηφανεύονται για την τέχνη του σώματος, ενώ ακόμη και διασημότητες έχουν υποκύψει στη μόδα.

‘cybersigilism’ tattoos are a combination of technology, mysticism, and symbols to create tribal style tattoos.



the tattoo style name is derived from “cyber”, meaning the cyber age, and, “sigil” meaning symbol considered to have magical power. pic.twitter.com/kk6JuDN5e1