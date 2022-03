H Airbnb αναστέλλει όλες τις υπηρεσίες της σε Ρωσία και Λευκορωσία

Η Airbnb αντιδρά στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοινώνοντας την αναστολή όλων των υπηρεσιών της τόσο στη Ρωσία όσο και στη Λευκορωσία που έχει επιτρέψει την στρατοπέδευση των ρωσικών δυνάμεων και διευκολύνει τις επιχειρήσεις από το έδαφός της.

Την απόφαση γνωστοποίησε ο CEO της εταιρείας Brian Chesky, αργά το βράδυ της Πέμπτης, έχοντας προσθέσει δίπλα στο όνομα του λογαριασμού του τη σημαία της Ουκρανίας.

