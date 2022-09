H Air New Zealand μόλις εγκαινίασε τη μεγαλύτερη πτήση της - Ώκλαντ-Νέα Υόρκη σε 17,5 ώρες

Ο κρατικός αερομεταφορέας της Νέας Ζηλανδίας μόλις εγκαινίασε μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια πτήσεις, που συνδέει απ'ευθείας το Όκλαντ με τη Νέα Υόρκη.

Μετά από 16 ώρες στους αιθέρες, η πτήση NZ2 προσγειώθηκε στο JFK. Η αντίστοιχη πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Όκλαντ διήρκησε 17.5 ώρες.

Σπέσιαλ περιποίηση στους πρώτους επιβάτες

Στο παρθενικό αυτό ταξίδι, οι επιβάτες έτυχαν ιδιαίτερης περιποίησης, απολαμβάνοντας γεύματα από κρέατα, κρασιά και προϊόντα Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με τη New Zealand Herald, στην πτήση βρισκόταν και ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος, που βοήθησε το προσωπικό σερβίροντας γεύματα στους επιβάτες των premium economy and economy καμπίνων.

Οι επιβάτες φέρεται να ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν το 787-9 Dreamliner προσγειώθηκε στο JFK.

Waking up in the city that never sleeps 🗽🌃 Our inaugural NZ2 touching down in NYC ✈️🇺🇸 #AirNZNYC pic.twitter.com/OADkxKJuvA — Air New Zealand ✈️ (@FlyAirNZ) September 18, 2022

Μάλιστα, στην πρώτη αυτή πτήση ήταν προγραμματισμένο να βρίσκεται και η πρωθυπουργός, Τζασίντα Άντερν, ωστόσο, τα σχέδια άλλαξαν λόγω της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, στην οποία θα παρευρεθεί.

Settling in for a 16h30m journey on the inaugural Air New Zealand non-stop service from Auckland to New York: business class PJs are a one-off treat for this special flight @FlyAirNZ #AirNZNYC #PaxEx pic.twitter.com/RkOTwVk7TG — Executive Traveller (@Exec_Traveller) September 17, 2022

Άλλο ένα βήμα για την επαναφορά των αερομεταφορών

Η πτήση είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Μάρτιο και θεωρείται θεμελιώδους σημασίας για την επαναφορά των αερομεταφορών στη μετά Covid εποχή.

«Ως μία από τις σημαντικότερες πόλεις του κόσμου, η Air New Zealand περήφανα προσθέτει στη λίστα των 29 διεθνών προορισμών της το Μεγάλο Μήλο» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γκρεγκ Φόραν, προσθέτοντας πως η πτήση αυτή συνδέει δύο από τις αγαπημένες του πόλεις.

Η Νέα Ζηλανδία άνοιξε ξανά τα σύνορά της στους ξένους ταξιδιώτες στις 31 Ιουλίου του 2022.

Πλην της Νέας Υόρκης, η Air New Zealand πραγματοποιεί πτήσεις σε άλλους πέντε προορισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων σε Σαν Φραντσίσκο και Χονολουλού.

Με πληροφορίες από CNN