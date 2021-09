Γυναικοκτονία στη Βρετανία: Δολοφονήθηκε 28χρονη δασκάλα- Βγήκε για ποτό και βρέθηκε νεκρή

Ένας άνδρας 36 ετών αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Σαμπίνα Νέσα.

Η 28χρονη δασκάλα βρέθηκε νεκρή την περασμένη εβδομάδα σε πάρκο του Λονδίνου, μια συζήτηση που έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ασφάλεια των γυναικών.

Ο Κότσι Σελάματζ, από το Ίστμπουρν (νότια Αγγλία) που συνελήφθη την Κυριακή, κατηγορήθηκε χθες βράδυ για τη δολοφονία της νεαρής γυναίκας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα.

Η Σαμπίνα Νέσα, μια 28χρονη δασκάλα από το νοτιοανατολικό Λονδίνο, εξαφανίστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου ενώ είχε βγει από το σπίτι της για να πάει σε ένα μπαρ σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια.

Ένας περαστικός βρήκε το πτώμα της την επομένη, γύρω στις 5.30 το απόγευμα, κρυμμένο κάτω από έναν σωρό με φύλλα, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA.

Την Παρασκευή το βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο νοτιοανατολικό Λονδίνο για μια συγκινητική αγρυπνία στη μνήμη της δασκάλας, κρατώντας λουλούδια και κεριά και εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους οικείους του θύματος.

Thousands of mourners have turned out to grieve the loss of our sister Sabina Nessa, with many unable to enter the square.



We come together in grief and anger, we will not rest until the streets are safe for our sisters and siblings. pic.twitter.com/7FtMdLdUXH