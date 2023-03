Γουίλιαμ Σάτνερ: «Δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα για να ζήσω»

Και αυτός είναι ο λόγος που κάνει το ντοκιμαντέρ του «You Can Call Me Bill»

Ο θρύλος του Star Trek Γουίλιαμ Σάτνερ είπε σε συνέντευξή του ότι «δεν έχει πολύ χρόνο για να ζήσει» αιτιολογώντας την απόφασή του να κάνει το ντοκιμαντέρ της ζωής του.

Ο 91χρονος ηθοποιός ολοκλήρωσε πρόσφατα το νέο του ντοκιμαντέρ You Can Call Me Bill, «ένα οικείο πορτρέτο του προσωπικού ταξιδιού του Γουίλιαμ Σάτνερ για εννέα δεκαετίες σε αυτή τη Γη», όπως λέει χαρακτηριστικά.

Η ταινία θα προβληθεί στο φετινό φεστιβάλ SXSW χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ακόμα σαφής ημερομηνία.

Μιλώντας για την απόφασή του να κάνει τώρα το ντοκιμαντέρ, ο Σάτνερ είπε πως «Έχω απορρίψει πολλές προτάσεις για να κάνω ντοκιμαντέρ στο παρελθόν. Αλλά δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα για να ζήσω».

Συνέχισε δε, λέγοντας στο Variety ότι «είτε σε 10 χρόνια από τώρα είτε τώρα, ο χρόνος μου είναι περιορισμένος, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Έχω εγγόνια. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ένας τρόπος να τα προσεγγίσω αφού πεθάνω».

»Το λυπηρό είναι ότι όσο μεγαλύτερος γίνεται ένας άνθρωπος τόσο σοφότερος γίνεται και μετά πεθαίνει με όλη αυτή τη γνώση».

Μιλώντας για την απόφασή του να παραστεί σε έναν έρανο το 2015 αντί να πάει στην κηδεία του Leonard Nimoy, η ηθοποιός επανέλαβε ότι «Οι άνθρωποι ρωτούν για το κληροδότημα. Δεν υπάρχει. Τα αγάλματα γκρεμίζονται. Τα νεκροταφεία λεηλατούνται. Οι ταφόπετρες γκρεμίζονται αλλά αυτό που παραμένει ζωντανό είναι οι καλές πράξεις».

«Αν κάνεις μια καλή πράξη, αντηχεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι το φαινόμενο της πεταλούδας. Γι' αυτό έκανα αυτή την ταινία», συνέχισε.

Υπενθυμίζεται ότι το 2021, ο Σάτνερ έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος που πήγε ποτέ στο διάστημα. Πέταξε με έναν πύραυλο Blue Origin, μαζί με τον Τζεφ Μπέζος σε ένα ταξίδι στην τροχιά της Γης που διήρκεσε περίπου 10 λεπτά.

«Κοιτάς κάτω, υπάρχει το μπλε εκεί κάτω και το μαύρο εκεί πάνω – και απλά, υπάρχει η Μητέρα Γη. Αυτή είναι η ζωή και αυτός είναι ο θάνατος» είχε πει όταν προσγειώθηκε.

Με πληροφορίες του NME