Η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ θέτει ως στόχο την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παράγονται και καταναλώνονται τα τρόφιμα ώστε να αντιμετωπιστούν τρεις απειλές: οι εκπομπές άνθρακα, το ξέσπασμα ασθενειών και ο πόνος των ζώων.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στο Twitter, η Τούνμπεργκ λέει πως η επίδραση της γεωργίας στο περιβάλλον καθώς και το ξέσπασμα ασθενειών όπως η COVID-19, η οποία φέρεται να προήλθε από ζώα, θα μειωθεί με την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο παράγονται τα τρόφιμα.

«Η σχέση μας με τη φύση έχει διαρραγεί. Όμως οι σχέσεις μπορούν να αλλάξουν», δηλώνει η Τούνμπεργκ στο βίντεο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Βιοποικιλότητας.

Μια επικέντρωση στη γεωργία και η σύνδεση της κλιματικής κρίσης με τις υγειονομικές πανδημίες είναι μια νέα οπτική γωνία για την Τούνμπεργκ, η οποία έχει επικεντρώσει την οργή της στους διαμορφωτές πολιτικής και στις εκπομπές άνθρακα από ορυκτά καύσιμα.

«Η κλιματική κρίση, η οικολογική κρίση και η υγειονομική κρίση συνδέονται μεταξύ τους», είπε.

”Our relationship with nature is broken. But relationships can change. When we protect nature - we are nature protecting itself.”



Thank you @MercyForAnimals for sponsoring this film by @tommustill and me.#ForNature #BiodiversityDay pic.twitter.com/2tXPFaeqWq