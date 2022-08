Γκαουτάμ Αντάνι: Ο πρώτος Ασιάτης που βρίσκεται στους τρεις πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου

Ο Ινδός μεγιστάνας, Γκαουτάμ Αντάνι ξεπέρασε μεγάλα ονόματα της δυτικής επιχειρηματικής σκηνής και πλέον θεωρείται ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου στην κατάταξη των δισεκατομμυριούχων.

Σύμφωνα με το δείκτη Bloomberg Billionaires, ο Αντάνι όντας μεγαλοβιομήχανος και επιχειρηματίας έγινε ο πρώτος Ασιάτης που κατάφερε να ανέβει στο τοπ 3 της εν λόγω κατάταξης. Μπροστά του βρέθηκαν μόνο ο Ίλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος ενώ εκτός της κορυφαίας τριάδας έμεινε ο Γάλλος μεγιστάνας, Μπερνάρ Αρνό.

Ο Γκαουτάμ Αντάνι έχει περιουσία που υπολογίζεται στα 137,4 δισεκατομμύρια δολάρια με την άνοδο αυτή του πλούτου του να έρχεται σαν αποτέλεσμα της επέκτασης της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας που με τη σειρά της οδήγησε σε άνοδο τις μετοχές του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις έξι εισηγμένες εταιρείες του Adani Group, οι πέντε μετρούν άνοδο που ξεπερνά το 1.000% (ή και πολύ παραπάνω) από τον Απρίλιο του 2020, με αποτέλεσμα η περιουσία του ίδιου να εκτοξευτεί κατά 61 δισ. δολάρια μέσα στην τελευταία χρονιά.

Το Bloomberg αναφέρει ότι πρόκειται για μια άνοδο πέντε φορές μεγαλύτερη από ότι κατάφερε οποιοσδήποτε άλλος επιχειρηματίας της λίστας του.

Μέσα σε λίγα χρόνια η Adani Group επεκτάθηκε ραγδαία σε πολλαπλούς κλάδους, από τα τσιμέντα, τον άνθρακα, το αλουμίνιο, το φυσικό αέριο και τα media έως τη διαχείριση λιμανιών και αεροδρομίων.

Σήμερα, αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική διαχειρίστρια εταιρεία λιμανιών και αεροδρομίων στην Ινδία, μαζί με την πρωτιά που έχει κατακτήσει στην εξόρυξη άνθρακα και τη διακίνηση φυσικού αερίου.

Indian tycoon Gautam Adani, a college dropout who first tried his luck as a diamond trader before turning to coal, has become the world’s third-richest person https://t.co/zS9ykHGhlf