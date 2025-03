Γιατί η Αλβανία κλείνει το TikTok για έναν χρόνο

Η Αλβανία δήλωσε ότι προχωρά στο κλείσιμο του TikTok τις επόμενες ημέρες, σε συνέχεια της απαγόρευσης που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο.

«Οι αρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με τους παρόχους διαδικτύου και τις τεχνολογικές πλατφόρμες, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή αυτής της απόφασης σε λίγες ημέρες ή έως και μία εβδομάδα από τώρα», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Ογκέρτα Μαναστιρλιού, προσθέτοντας ότι η απαγόρευση θα διαρκέσει 12 μήνες.

Η απαγόρευση είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο από τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο ενός 14χρονου μαθητή σε μια συμπλοκή κοντά σε ένα σχολείο των Τιράνων, με αφορμή μια αντιπαράθεση στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο θάνατος του εφήβου οδήγησε σε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ γονέων, ψυχολόγων και εκπαιδευτικών θεσμών, για τις επιπτώσεις των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης στους νέους.

Σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σήμερα, ο Ράμα ανέφερε ότι συνεχίζονταν οι συζητήσεις με το TikTok. «Η απόφαση να κλείσει προσωρινά το ΤικΤοκ είναι, από τη μία, μια απόφαση που ελήφθη έπειτα από ευρεία διαβούλευση με 65.000 γονείς και εκπαιδευτικούς και, από την άλλη, μια απόφαση που ελήφθη αφού διασφαλίστηκαν οι αναγκαίες τεχνικές δυνατότητες. Ξεκινήσαμε έναν πολύ θετικό διάλογο με το TikTok, εκπρόσωποι του οποίου θα έλθουν σύντομα στην Αλβανία για να παρουσιάσουν μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης και της αλβανικής γλώσσας», πρόσθεσε.

🇦🇱 Albanian government has banned Tiktok, making it the first European country to do so.



The Chinese-owned platform will be banned for 12 months, after which authorities will decide whether to extend the restriction.



Officials said the ban follows a rise in youth violence and… pic.twitter.com/naFw0IWgWB