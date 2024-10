Γιαχία Σινουάρ: Έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Time

Ο Γιαχία Σινουάρ, ο βασικός «αρχιτέκτονας» της φονικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο πλέον καταζητούμενος εχθρός του Ισραήλ τους τελευταίους μήνες, σκοτώθηκε στη Ράφα.

Ο Γιαχία Σινουάρ, μετά τον θάνατό του, έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Time το οποίο δεν συνοδεύει κανένας τίτλος και καμία λεζάντα. Το πρόσωπο του ηγέτη της Χαμάς καλύπτεται από ένα Χ, σε χρώμα κόκκινο. Το περιοδικό σχολιάζει αρχικά πως ο Σινουάρ σχεδίαζε για χρόνια και κρυφά την επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ και συνέχισε: «Οι μάχες επεκτάθηκαν μόνο 25 μίλια ανατολικά και το πολύ τέσσερα μίλια νότια από το κατεστραμμένο σπίτι στη νότια Γάζα όπου ο ηγέτης της Χαμάς πέθανε ένα χρόνο και εννέα ημέρες αργότερα. Το ''μεγάλο έργο'', όπως αποκαλούσε η Χαμάς το σχέδιο του Σινουάρ, δεν έφερε την κατάρρευση του Ισραήλ, όπως ανέμεναν. Το σημείο-μηδέν παραμένει η Λωρίδα της Γάζας, το μέρος που κυβερνούσε ο Σινουάρ όταν εξαπέλυσε την επίθεση που οδήγησε στην καταστροφή της».

TIME’s new cover: The Death of Yahya Sinwar https://t.co/7bsUTV6RMh pic.twitter.com/y7v8ySkeKQ