Γιαχία Σινουάρ: Η στιγμή που τον έπληξαν τα ισραηλινά άρματα

Η στιγμή που ισραηλινά άρματα μάχης έπληξαν τον Γαχία Σινουάρ, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, καταγράφηκε σε βίντεο.

Εκεί φαίνεται πώς μπαίνει στο στόχαστρο του άρματος το κτίριο στη Γάζα, μέσα στο οποίο βρισκόταν ο Γιαχία Σινουάρ. Το ζεύγος των ισραηλινών βασικών αρμάτων μάχης Merkava IV που εντόπισε τον Σινουάρ - χωρίς εκείνη την ώρα να γνωρίζουν ακριβώς την ταυτότητά του - φαίνεται να εκτοξεύει οβίδες κατά του κτιρίου.

Footage showing the moment that a Pair of Israeli Merkava IV Main Battle Tanks fired Shells into a Building on Wednesday, which resulted in the Elimination of Yahya Sinwar, the Leader of Hamas. pic.twitter.com/xShsyQTLA4