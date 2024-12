Γερμανία: Διένυσε 400 μέτρα παρασύροντας ανθρώπους μέσα στη Χριστουγεννιάτικη αγορά

Σε κατάσταση σοκ είναι είναι οι κάτοικοι μετά την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στην Γερμανία.

«Ήταν η τελευταία Παρασκευή πριν από τα Χριστούγεννα, και η αγορά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της γερμανικής κουλτούρας. Δεν είναι απλώς μέρη στα οποία έρχονται τουρίστες, είναι μια κατασταση γιορτής όπως σε όλο τον κόσμο την τελευταία Παρασκευή πριν από τα Χριστούγεννα» δήλωσαν κάτοικοι.

Η επίθεση σημειωθηκε λίγο μετά τις 20:00 (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευή, όταν ένα μαύρο αυτοκίνητο τύπου SUV και μάρκας BMW έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων – ενός ενήλικου και ενός παιδιού – και τον τραυματισμό 70 άλλων. Το αυτοκίνητο διέσχισε 400 μέτρα μέσα στο πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί λόγω της σοβαρότητας ορισμένων τραυματιών, σύμφωνα με τον Reiner Haseloff, πρωθυπουργό του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ.

«Πρόκειται για μια καταστροφή για την πόλη του Μαγδεμβούργου, για το κρατίδιο και για τη Γερμανία γενικότερα», δήλωσε ο Χάσελοφ. Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μια θέση πάνω από την αγορά έδειχνε ένα αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα μέσα σε ένα πλήθος που περπατούσε ανάμεσα σε δύο σειρές από πάγκους της αγοράς.

Άνθρωποι φαίνονταν να πέφτουν στο έδαφος και να τρέχουν μακριά. Πλάνα από τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα έδειχναν ανθρώπους τυλιγμένους σε κουβέρτες στο έδαφος να δέχονται φροντίδα μετά την επίθεση.

Η στιγμή της επίθεσης: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

