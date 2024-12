Οι αλλεπάλληλες αναρτήσεις του Έλον Μασκ για την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, που αναμένεται να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως εξωτερικός σύμβουλος, κάλεσε τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς να παραιτηθεί, αντιδρώντας σε αναφορές για μια κατά τα φαινόμενα επίθεση σε γερμανική χριστουγεννιάτικη αγορά.

«Ο Σολτς πρέπει να παραιτηθεί αμέσως», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: «Ακατάλληλος, ανόητος». Αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται λίγες ώρες αφού έκλεισε το μάτι στην ακδροδεξιά και το AFD. «Μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία» ανέφερε, προκαλώντας κύματα αντιδράσεων.

🚨🇩🇪SCHOLZ: REPORTS FROM MAGDEBURG HINT AT SOMETHING TERRIBLE



Chancellor Olaf Scholz:



"My thoughts are with the victims and their families. We stand with them and with the people of Magdeburg.



My gratitude goes to the dedicated rescue workers during these anxious hours."…