Βίντεο από τη σύλληψη του δράστη από την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (20/12/2024) στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, στη Γερμανία, όταν άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος ανθρώπων, προκαλώντας δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το όχημα διέσχισε την αγορά με μεγάλη ταχύτητα, σκορπώντας τον πανικό. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, υπάρχον τουλάχιστον 11 νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 60.

Η αστυνομία συνέλαβε άμεσα τον οδηγό, ο οποίος παραδόθηκε λίγο μετά το περιστατικό. Οι αρχές έκλεισαν τη χριστουγεννιάτικη αγορά και δεκάδες ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για να παρέχουν πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για να διαλευκανθούν τα αίτια της τραγωδίας.

The moment of arrest.

With reservations: the perpetrator arrested by the police in Magdeburg is said to be a refugee of Syrian descent. However, nothing has been officially confirmed yet.