Γερμανία: Οκτάχρονος εξαφανίστηκε και βρέθηκε σε υπόνομο μετά από 8 ημέρες

Ένα αγνοούμενο αγόρι εντοπίστηκε ζωντανό αφού επέζησε πάνω από μία εβδομάδα σε υπόνομο στη Γερμανία.

Ο 8χρονος Joe εξαφανίστηκε από τον κήπο της οικογένειάς του στο Όλντενμπουργκ στις 17 Ιουνίου, πυροδοτώντας ευρεία αστυνομική έρευνα.

Τελικά βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν περαστικός άκουσε έναν θόρυβο από το καπάκι ενός φρεατίου.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, δηλώνοντας ότι το αγόρι τρύπωσε στον υπόνομο την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Πυροσβέστες ανέσυραν τον 8χρονο από τον υπόνομο - ο οποίος βρισκόταν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σπίτι του- και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υποθερμία, αλλά δεν έφερε σοβαρά τραύματα.

«Ο 8χρονος Joe ζει!», πανηγύρισε η αστυνομία μέσω Twitter.

«Χάρη σε μια πληροφορία από πολίτη, καταφέραμε να βρούμε τον Joe σε ένα αποχετευτικό δίκτυο», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Johann Kühme.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι βρέθηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε αμέσως σε νοσοκομείο όπου βρίσκεται σε καλά χέρια. Μπορούμε όλοι να αναπνεύσουμε με ανακούφιση», πρόσθεσε.

