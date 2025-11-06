ΔΙΕΘΝΗ
Γερμανία: Νοσηλευτής καταδικάστηκε για τη δολοφονία 10 ασθενών - Ήθελε να «ελαφρύνει» τη βάρδιά του

Τα περισσότερα θύματά του ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς

LifO Newsroom
Νοσηλευτής από τη Γερμανία καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία ασθενών / Φωτ.: Unsplash
Νοσηλευτής από τη Γερμανία καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία 10 ασθενών και την απόπειρα δολοφονίας 27 ακόμη, στους οποίους χορηγούσε θανατηφόρες ενέσεις μέσα στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο δράστης χορηγούσε παυσίπονα και ηρεμιστικά σε ηλικιωμένους ασθενείς, προκειμένου να μειώσει τον φόρτο εργασίας του κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας. Τα περισσότερα θύματά του ήταν ευάλωτοι ασθενείς, που δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιδράσουν.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου του Άαχεν το έγκλημα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ειδεχθές, γεγονός που σημαίνει πως ο καταδικασμένος δύσκολα θα αποφυλακιστεί μετά τα 15 χρόνια, όσο ορίζεται το ελάχιστο όριο για ισόβια ποινή στη Γερμανία.

Οι εγκληματικές ενέργειες του νοσηλευτή φέρονται να διαπράχθηκαν στο διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2024 σε κλινική κοντά στην πόλη Άαχεν, στη δυτική Γερμανία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τώρα κι άλλα ύποπτα περιστατικά κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας.

Η υπόθεση θυμίζει προηγούμενα εγκλήματα υγειονομικών που συγκλόνισαν τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τους ελέγχους ασφαλείας στα νοσοκομεία και την ψυχολογική υποστήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού.

Με πληροφορίες από Reuters και CNN

