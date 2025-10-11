ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γερμανία: Η δήμαρχος που μαχαιρώθηκε από τη θετή κόρη της αποκάλυψε ότι βασανίστηκε επί ώρες

Η 17χρονη κόρη της Ίρις Στάλτσερ φέρεται να χρησιμοποίησε αποσμητικό σπρέι και αναπτήρα προσπαθώντας να την κάψει ζωντανή, πριν τη μαχαιρώσει επανειλημμένα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γερμανία: Η δήμαρχος που μαχαιρώθηκε από τη θετή κόρη της αποκάλυψε ότι την βασάνιζε για ώρες Facebook Twitter
Η δήμαρχος, Ίρις Στάλτσερ/Φωτογραφία: Χ
0

Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι την Τρίτη, από τη θετή της κόρη, όπως ισχυρίστηκε η ίδια.

Λίγα 24ωρα μετά κι αφού πλέον η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή η Στάλτσερ έδωσε κι άλλες λεπτομέρειες για την επίθεση που δέχθηκε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου την Παρασκευή, η δήμαρχος βασανίστηκε επί ώρες από την 17χρονη κόρη της.

Η επίθεση σημειώθηκε στο σπίτι της Στάλτσερ, στην πόλη Herdecke της δυτικής Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές, η Στάλτσερ εντοπίστηκε την Τετάρτη στο σπίτι της με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Η αστυνομία, που έφτασε στο σημείο, βρήκε τη γυναίκα καθισμένη σε μια καρέκλα, σοβαρά τραυματισμένη, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι οι γιατροί διαπίστωσαν πως η πολιτικός είχε δεχθεί 13 μαχαιριές, ενώ είχε υποστεί πολλαπλά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ίρις Στάλτσερ περιέγραψε ότι βασανίστηκε επί ώρες στο υπόγειο του σπιτιού της από τη 17χρονη θετή της κόρη, η οποία φέρεται να χρησιμοποίησε αποσμητικό σπρέι και αναπτήρα προσπαθώντας να την κάψει ζωντανή, πριν τη μαχαιρώσει επανειλημμένα.

Όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο WDR, η Στάλτσερ κατάφερε, μετά την επίθεση, να συρθεί πίσω μέσα στο σπίτι για να ζητήσει βοήθεια.

Η έφηβη φέρεται να είπε στη θετή της μητέρα ότι ήθελε «εκδίκηση», αν και τα κίνητρά της παραμένουν ασαφή.

Οι ανακριτές βρήκαν αργότερα ένα μαχαίρι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση μέσα σε σακίδιο του 15χρονου θετού γιου της Στάλτσερ, μαζί με ρούχα με ίχνη αίματος που πιστεύεται ότι ανήκαν στην κόρη.

Εμπειρογνώμονες εντόπισαν επίσης σημαντικά ίχνη αίματος στο σπίτι, τα οποία φαίνεται ότι είχαν καθαριστεί πριν κληθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη Bild.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο σπίτι υπήρχαν προηγούμενες εντάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός προγενέστερου περιστατικού με μαχαίρι.

Οι εισαγγελικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως επικίνδυνη σωματική βλάβη και όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικαλούμενες το γεγονός ότι η κόρη κάλεσε η ίδια για βοήθεια μετά την επίθεση - πράξη που θεωρήθηκε «υπαναχώρηση από το έγκλημα».

Και τα δύο θετά παιδιά έχουν τεθεί υπό την εποπτεία της τοπικής υπηρεσίας πρόνοιας ανηλίκων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της δημάρχου Ιρίς Στάλτσερ βασική ύποπτη της δολοφονίας

Διεθνή / Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος - Η 17χρονη κόρη της βασική ύποπτη

Η Γερμανίδα δήμαρχος Ιρίς Στάλτσερ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με 13 μαχαιριές στο σπίτι της - Η 17χρονη κόρη της είναι βασική ύποπτη, ενώ οι αρχές εξετάζουν οικογενειακά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ

Διεθνή / Ουκρανία: Γιατί οι Ρώσοι χτυπούν τώρα τις ενεργειακές της υποδομές - Στο σκοτάδι για ώρες Κίεβο και άλλες 9 περιοχές

Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από νέα ρωσική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε πάνω από 800.000 νοικοκυριά στην ουκρανική πρωτεύουσα
LIFO NEWSROOM
Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος της Ευρώπης: Ο Πούτιν, η Κίνα και η επιστροφή της απειλής

Διεθνή / Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος της Ευρώπης: Ο Πούτιν, η Κίνα και η επιστροφή της απειλής

Η Ευρώπη εισέρχεται σε νέα εποχή ανασφάλειας, καθώς η Ρωσία εξαπολύει έναν υβριδικό πόλεμο εκφοβισμού, δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεων - Οι ΗΠΑ κρατούν αποστάσεις, η Κίνα ενισχύει τη ρωσική επιρροή και η ήπειρος καλείται να προστατευτεί μόνη της
LIFO NEWSROOM
Η Σάνα Μάριν και το τίμημα του να είσαι νέα, γυναίκα και στην εξουσία

Διεθνή / Η Σάνα Μάριν και το τίμημα του να είσαι νέα, γυναίκα και στην εξουσία

Από την εκρηκτική της άνοδο στην πρωθυπουργία μέχρι την πρόωρη αποχώρηση και τη νέα ζωή μετά την πολιτική, η Σάνα Μάριν αφηγείται πώς η νεότητα και το φύλο της έγιναν άλλοτε πλεονέκτημα κι άλλοτε βάρος
LIFO NEWSROOM
Η βρετανική δεξιά επιστρέφει στην εποχή Θάτσερ – Το νέο σχέδιο κατά του Μπλερισμού

Διεθνή / Η βρετανική δεξιά επιστρέφει στην εποχή Θάτσερ – Το νέο σχέδιο κατά του Μπλερισμού

50 χρόνια μετά την άνοδο της Θάτσερ, η βρετανική δεξιά βλέπει τον Μπλερισμό ως λάθος πορεία. Τόρις και Reform UK προγραμματίζουν αλλαγές στη νομοθεσία, πρόνοια και κοινωνική ατζέντα
LIFO NEWSROOM
Γιατί η επίσκεψη του υπουργού των Ταλιμπάν στην Ινδία είναι τόσο σημαντική

Διεθνή / Γιατί η επίσκεψη του υπουργού των Ταλιμπάν στην Ινδία είναι τόσο σημαντική

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, Αμίρ Χαν Μουτάκι, πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην Ινδία, ενισχύοντας τις διπλωματικές, εμπορικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ Δελχί και Καμπούλ, ενώ παρακολουθεί στενά το Πακιστάν
LIFO NEWSROOM
Ρωσικές επιθέσεις «αχρηστεύουν» το 60% της παραγωγής αερίου στην Ουκρανία – Φόβοι για χειμερινή ενεργειακή κρίση

Διεθνή / Ρωσικές επιθέσεις «αχρηστεύουν» το 60% της παραγωγής αερίου στην Ουκρανία – Φόβοι για χειμερινή ενεργειακή κρίση

Μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές φυσικού αερίου της Ουκρανίας πλήττουν το 60% της παραγωγής, προκαλώντας φόβους για ελλείψεις το χειμώνα
LIFO NEWSROOM
 
 