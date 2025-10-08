Επίθεση σε δήμαρχο στη Γερμανία: Βρέθηκε το φερόμενο όπλο στο δωμάτιο του γιου της

Στο δωμάτιο του υιοθετημένου 15χρονου γιου της φέρεται να βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο δέχτηκε επίθεση η νεοεκλεγείσα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ, της πόλης Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας BILD, βρέθηκαν επιπλέον φρέσκα ίχνη αίματος στο σακίδιο του αγοριού, όπως επίσης ρούχα λερωμένα με αίμα. Προκαλεί αίσθηση ότι τα ρούχα φέρεται να ανήκουν στην υιοθετημένη κόρη της δημάρχου.

Επιπλέον, σύμφωνα και πάλι με πληροφορίες της BILD, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας ανάλυσης στοιχείων στο σπίτι διαπίστωσαν ότι προφανώς μεγαλύτερα ίχνη αίματος είχαν καθαριστεί πριν γίνει η κλήση στην αστυνομία.

#BREAKING : The Herdecke Mayor Iris Stalzer is now stable, has told police her adopted 17-year-old daughter was behind the attack.



Authorities say the teen was released because of her age. #Herdecke #Germany #Stabbing #IrisStalzer #HerdeckeMayor pic.twitter.com/isMoQuAFjH — upuknews (@upuknews1) October 8, 2025

Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό η Στάλτσερ να καθόταν στο καθιστικό αιμόφυρτη, με τη ζωή της να απειλείται, ενώ ταυτόχρονα ο δράστης ή οι δράστες προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα ίχνη.

«Η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή»

Είναι βέβαιο ότι η πολιτικός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) δέχτηκε συνολικά 13 μαχαιριές. Ο εισαγγελέας δήλωσε στη BILD: «Η κατάστασή της πλέον είναι σταθερή». Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραυματίστηκε σοβαρά και στο κεφάλι από βαριά χτυπήματα.

Η Στάλτσερ εξελέγη τον προηγούμενο μήνα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να καταδικάσει το «ειδεχθές έγκλημα», προτού ακόμη η αστυνομία προβεί σε ανακοινώσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μιρς εξέφρασε την ελπίδα ότι η Στάλτσερ θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.