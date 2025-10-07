ΔΙΕΘΝΗ
Επίθεση με μαχαίρι σε δήμαρχο στη Γερμανία – Κινδυνεύει η ζωή της

Η Στάλτσερ είχε εκλεγεί μόλις στις 28 Σεπτεμβρίου, στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών

Φωτ.: Alex Talash/dpa
Σοκ στη Γερμανία προκαλεί η επίθεση με μαχαίρι εναντίον της νεοεκλεγείσας δημάρχου της πόλης Herdecke, κοντά στο Ντόρτμουντ, στη δυτική χώρα.

Η Ίρις Στάλτσερ, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της το μεσημέρι της Τρίτης, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως μετέδωσε το γερμανικό δημόσιο δίκτυο WDR, η Στάλτσερ φαίνεται να δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι της και, αιμόφυρτη, κατάφερε να συρθεί μέσα πριν καταρρεύσει. Διασώστες την εντόπισαν ζωντανή, αλλά σε κρίσιμη κατάσταση, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εντατική ιατρική φροντίδα.

Η Στάλτσερ είχε εκλεγεί μόλις στις 28 Σεπτεμβρίου, στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, κερδίζοντας με 52,2% των ψήφων τον υποψήφιο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), Φάμπιαν Κόνραντ Χάας. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, ενώ οι αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε συλλήψεις.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης του δράστη, ενώ ειδικά συνεργεία εξετάζουν τον χώρο του εγκλήματος για ευρήματα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση:

«Λάβαμε μια φρικτή είδηση από τη Herdecke. Πρέπει να αποσαφηνιστεί άμεσα το τι συνέβη. Φοβόμαστε για τη ζωή της δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους της».

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των αιρετών αξιωματούχων στη Γερμανία, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

