Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος - Η 17χρονη κόρη της βασική ύποπτη

Η Ιρίς Στάλτσερ, η 57χρονη δήμαρχος του Χέρντεκε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με 13 μαχαιριές στο σπίτι της.

Η επίθεση με μαχαίρι συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης, όταν η Στάλτσερ βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη από τον 15χρονο γιο της, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Η δήμαρχος, που είχε εκλεγεί πρόσφατα και επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεμβρίου, δήλωσε ότι «γνωρίζει ποιος διέπραξε το έγκλημα», χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά την πιθανότητα οικογενειακής εμπλοκής στην επίθεση. Η 17χρονη κόρη της Στάλτσερ είναι βασική ύποπτη και έχει τεθεί υπό κράτηση για ανάκριση.

Ο 15χρονος γιος της, που βρέθηκε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του συμβάντος, δήλωσε ότι «πολλοί άνδρες» επιτέθηκαν στη μητέρα του, ωστόσο δεν υπάρχουν άλλοι μάρτυρες που να επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή.

Η Στάλτσερ, πρώην δικηγόρος εργατικού δικαίου, είχε κερδίσει τις εκλογές με ποσοστό 52,2% και επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της σε λίγες εβδομάδες. Η επίθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Γερμανία, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να καταδικάζει το περιστατικό ως «αποτρόπαιο έγκλημα» και να εκφράζει την ελπίδα για πλήρη ανάρρωση της δημάρχου.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες και εξετάζει όλες τις πιθανές εκδοχές, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις στην υπόθεση.