ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Γερμανίδα δήμαρχος που βρέθηκε μαχαιρωμένη υπέδειξε ως δράστιδα την κόρη της

Η Ίρις Στάλτσερ ανέκτησε τις δυνάμεις της και μίλησε στην αστυνομία μέσα από το νοσοκομείο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Γερμανίδα δήμαρχος που βρέθηκε μαχαιρωμένη, υπέδειξε ως δράστιδα την κόρη της Facebook Twitter
Η Γερμανίδα δήμαρχος, Ίρις Στάλτσερ, υπέδειξε την κόρη της ως δράστιδα στην επιθεση με μαχαίρι εις βάρος της / Φωτ. Instagram
0

Η Γερμανίδα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ, που βρέθηκε μαχαιρωμένη, υπέδειξε ως δράστιδα, τη 17χρονη κόρη της.

Η 57χρονη νεοεκλεγείσα δήμαρχος του Χέρντεκε, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και αφού ανέκτησε τις αισθήσεις της, κατηγόρησε τη 17χρονη θετή της κόρη, για τον τραυματισμό της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, η αστυνομία κατέληξε γρήγορα στο συμπέρασμα ότι η επίθεση έλαβε χώρα στο σπίτι της και την ώρα του εγκλήματος, στο σπίτι βρίσκονταν ο υιοθετημένος γιος της και η υιοθετημένη κόρη της.

Επικεφαλής της αστυνομίας, αναφέρει, ότι το θύμα ανακρίθηκε το περασμένο βράδυ στο νοσοκομείο. Κατά την ανάκριση, κατηγόρησε την κόρη της. Ο τόπος του εγκλήματος ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία, το υπόγειο του σπιτιού.

Τι συνέβη στο σπίτι της Γερμανίδας δημάρχου, μετά την επίθεση

Εκπρόσωπος της αστυνομίας περιέγραψε, ότι η 17χρονη κόρη της δημάρχου ενημέρωσε την αστυνομία για «ένα έκτακτο περιστατικό», το μεσημέρι της Τρίτης και πως η μητέρα της είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια μιας ληστείας.

Σύντομα διαπιστώθηκε, ότι η Στάλτσερ έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. «Η ζωή της δεν κινδυνεύει πλέον», ξεκαθάρισε εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Ο αρμόδιος για την υπόθεση εισαγγελέας δήλωσε: «Με βάση τα στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, υποθέτουμε ότι η κόρη είναι υπεύθυνη για τους τραυματισμούς». Από νομικής άποψης, θεωρεί πλέον την υπόθεση ως «επικίνδυνη σωματική βλάβη». Αλλά όχι ως απόπειρα δολοφονίας.

Η Στάλτσερ εξελέγη τον προηγούμενο μήνα δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και επρόκειτο να αναλάβει τα καθήκοντά της στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να καταδικάσει το «ειδεχθές έγκλημα», προτού ακόμη η αστυνομία προβεί σε ανακοινώσεις.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ματίας Μιρς εξέφρασε την ελπίδα ότι η Στάλτσερ θα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή, λίγο πριν ανακοινωθεί, ότι η δήμαρχος ανέκτησε τις δυνάμεις της.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της δημάρχου Ιρίς Στάλτσερ βασική ύποπτη της δολοφονίας

Διεθνή / Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος - Η 17χρονη κόρη της βασική ύποπτη

Η Γερμανίδα δήμαρχος Ιρίς Στάλτσερ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με 13 μαχαιριές στο σπίτι της - Η 17χρονη κόρη της είναι βασική ύποπτη, ενώ οι αρχές εξετάζουν οικογενειακά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπό πίεση το Βέλγιο: Η Δύση ζητά τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

Διεθνή / Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ζητούν να ανοίξουν τα ρωσικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Το Βέλγιο δέχεται αυξανόμενη πίεση από ΗΠΑ και Ευρωπαίους συμμάχους να επιτρέψει τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς ο πόλεμος και οι ανάγκες ανοικοδόμησης εντείνονται
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να αναμορφώσει τις πωλήσεις φαρμάκων - Εταιρεία που συνδέεται με τον γιο του επωφελείται

Κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες θα συναντηθούν με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ για να συζητήσουν τη μελλοντική αγορά φαρμάκων, με τη BlinkRx να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο
LIFO NEWSROOM
Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: 7 πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Διεθνή / Η νέα Δεξιά της Βρετανίας: Επτά πολιτικές «copy-paste» από το MAGA του Τραμπ

Οι Βρετανοί Συντηρητικοί αντιγράφουν τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, από τις μαζικές απελάσεις μέχρι την απόρριψη διεθνών συμφωνιών. Η Κέμι Μπάντενοκ φέρνει το “Make America Great Again” στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας πολιτικό σεισμό ενόψει εκλογών
LIFO NEWSROOM
Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Διεθνή / Κάριν Ίμεργκουτ: Η δικαστής του Όρεγκον που σταμάτησε τον Τραμπ και τον στρατό του

Η δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ, διορισμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, μπλόκαρε δύο φορές τα σχέδιά του για στρατιωτική επέμβαση στο Πόρτλαντ. Ποια είναι η γυναίκα που βρέθηκε απέναντι σε δύο προέδρους και γιατί η ιστορία της συγκλονίζει ξανά την Ουάσινγκτον
LIFO NEWSROOM
Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

Διεθνή / Νόμπελ Χημείας 2025: Βραβεύτηκαν τρεις επιστήμονες για την «ανάπτυξη μεταλλο-οργανικών πλαισίων»

«Μέσω της ανάπτυξης μεταλλικών-οργανικών πλαισίων, οι βραβευθέντες έχουν προσφέρει στους χημικούς νέες ευκαιρίες για την επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε ο φορέας απονομής του βραβείου
LIFO NEWSROOM
Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της δημάρχου Ιρίς Στάλτσερ βασική ύποπτη της δολοφονίας

Διεθνή / Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος - Η 17χρονη κόρη της βασική ύποπτη

Η Γερμανίδα δήμαρχος Ιρίς Στάλτσερ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με 13 μαχαιριές στο σπίτι της - Η 17χρονη κόρη της είναι βασική ύποπτη, ενώ οι αρχές εξετάζουν οικογενειακά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
LIFO NEWSROOM
Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Διεθνή / Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συμμετέχουν στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Ο ρόλος του Κατάρ, οι όροι της Χαμάς και το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ που μπορεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
 
 